$!Figuras y usuarios reaccionan al cargo de Milagros Germán como vocera de la Presidencia

Luego de que fuera anunciado que la comunicadora Milagros Germán conocida como La Diva, será la nueva directora de Comunicaciones y vocera de la Presidencia de la República Dominicana, diversas figuras y usuarios de las redes sociales han reaccionado a favor y en contra.

La próxima designación, efectiva el 16 de agosto, fue confirmada por el presidente electo Luis Abinader mediante un tuit.

“Un honor para mí, señor presidente. Gracias por el voto de confianza”, escribió Germán a través de su cuenta de Twitter. La Diva sustituirá a Roberto Rodríguez Marchena, y este, a su vez, le extendió su felicitación.

Uno de los primeros en reaccionar ha sido el comunicador Sergio Carlo, quien por muchos años trabajó con Germán en "Chévere Nights". "Bueno y en qué lío se estará metiendo Milagros Germán. Te amo Diva, mientras mantengas al pueblo y la verdad EN TU NORTE... Te irá bien ahí. La responsabilidad es con tu bandera, no con un partido", escribió Carlo en Twitter.

Además de felicitarla y ser cuestionado de si aceptaría un cargo por parte de La Diva, este dijo que no y que no está en sus planes.

"Ella @MilagrosGermanO sabe que cuenta conmigo siempre... más no aceptaría un cargo DE NADA en este momento. No es mi lugar. ¿Un día una opinión de algo? MIL VECES !", dijo.

El músico Roger Zayas expresó su felicidad con el nombramiento de Germán. "Feliz con los nombramientos que hasta ahora se han anunciado, pero más aún con el de mi querida Diva, @MilagrosGermanO Prueba fehaciente de que las cosas se quieren hacer bien. (Aparte de que se está usando esa hermosa foto que tuve el privilegio de tomar!", escribió en Twiiter.

La periodista Nuria Piera valoró que sea la primera mujer en el cargo y le deseó que pueda seguir demostrando su valor y amor por la patria.

Roberto Cavada y Miguel Ángel Herrera también la felicitaron.

En tanto que la veterana comunicadora Jatnna Tavárez comentó: "Hermana querida @MilagrosGerman, en todo el tiempo que tenemos juntas; nunca he visto un reto que hayas asumido, del que no salgas victoriosa. Estoy absolutamente segura, que este no será la excepción. Apuesto a ti!!!!".

"Enhorabuena a La Diva", expresó Miralba Ruiz.

"Felicidades, yo apuesto a ti y el país también", dijo Pamela Sued.

"@MilagrosGermanO felicidades Milagros del C. Confianza puesta en ti para una posición que de seguro habrás de desempeñar con el mismo compromiso y la misma dignidad que te caracterizan. Enhorabuena!", fueron las palabras de Zoila Luna.

"Me encanta la idea de @MilagrosGermanO en el Palacio todos los días, así se hace patria, trabajando para que este país arranque y se convierta en lo que es, un paraíso caribeño", sostuvo el cineasta Alfonso Rodríguez.

No faltaron los comentarios negativos de usuarios: "todos andan detrás de su beneficio", "se veía venir" y "este será el gobierno de los amigos".

La destacada comunicadora agradeció por todos los mensajes, tanto positivos como negativos.

La Diva declaró su apoyo al candidato del Partido Revolucionario Moderno (PRM) durante las pasadas elecciones afirmando: “Necesitamos un cambio y ellos no pueden darnos la solución cuando ellos hicieron el problema y son el problema”.