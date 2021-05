Humor cristiano, la apuesta de 'El Varonch' en las redes sociales

Las redes sociales se han convertido en la plataforma de proyección de jóvenes con diversos talentos. Muchos famosos han salido de las redes sociales y siguen apostando a ellas.

El humor es lo que más abunda, ya sea con videos cortos, memes o sketches y sin duda algo que cobra mucha notoriedad es el humor cristiano, cápsulas dirigidas a los creyentes, pero que cualquier persona se identifica.

Un joven se ha destacando llevando su comedia sobre los cristianos, abordando temas como parte de la fe que profesa, así como el matrimonio, el noviazgo, la sexualidad y mucho más. Jean Carlos Figueroa, conocido como "El Varonch" tiene una comunidad en Youtube de más de 31 mil suscriptores y sus videos populares suman entre 30 mil y 50 mil vistas.

Y en Instagram alrededor de 65 mil seguidores.

Pero, ¿se puede hacer reír hablando sobre la fe sin que resulte ofensivo? El joven humorista cristiano El Varonch habló con Diario Libre y sostiene que se puede porque la risa es una terapia.

Además, afirma: "Los cristianos no somos aburridos como la sociedad muchas veces piensa".

¿Cuándo comienzas a hacer los monólogos cómicos El Varonch?

Empecé en 2016 a través de facebook con videos cortos sobre situaciones que pasaban en mi iglesia, pero no fue hasta 2019 cuando el contenido comenzó a tener un mayor alcance en las redes sociales.

¿Cuál video logró el mayor impacto en tus inicios?

En mis inicios hice un video saliendo a las calles a realizarle una broma a las personas cantándole la canción “Trapstorno” del exponente cristiano redimi2. Fue uno de los videos que en su momento logró un gran impacto.

Años mas adelante puedo decir que uno de los videos que mas me ha dado a conocer es “lo complicado de ser mujer”.

Menciona otros videos famosos...

A través de mi canal de YouTube uno de los segmentos que más ha gustado es “Si las redes sociales fueran personas” que relata la historia en tres partes acerca de como se comportarían las redes si tuvieran personalidad propia.

En Tik tok sin duda el video mas viral es “Si las canciones de camilo fueran en vida real” alcanzó casi los 6 millones e impulsó mi plataforma.

En instagram el segmento de “las entrevistas graciosas a figuras del medio” son los videos de mayor aceptación por la audiencia que me sigue.

¿Dónde te has presentado?

Empecé haciendo stand-up comedy en mi iglesia, luego en varias congregaciones y eventos a los cuales era invitado.

El pasado año realizamos nuestro primer show presencial titulado “el espíritu covideño” lo que considero un gran paso en mi trayectoria como humorista.

¿Cómo logras llevar un contenido de humor y que a la vez mantenga los valores cristianos?

Es un poco difícil, ya que no todo el mundo asimila bien que se haga humor en el ámbito cristiano. Pero lo importante es tener un enfoque a lo sano y un humor que no dañe a otros, sino más bien que lo haga pasar un tiempo agradable.

¿Es fácil hacer humor?

No, es una de las cosas más difíciles. Hacer reír no es facil, y creo que no todos tienen la gracia para hacerlo. El humor conlleva creatividad, dedicación e imaginación aunque se vea como algo “sencillo”.

¿Hay contenidos con los que no haces humor por tus creencias?

Sí, evito a todas formas hacer videos que insulten el Espíritu Santo, Jesús o los principios de Dios.

¿Prefieres inclinarte por los monólogos y cortos cómicos o incursionará sen la caracterización?

Creo que ambas van de la mano, caracterizarse para un personaje es algo que tomo en cuenta en algunos videos de humor.

¿Se puede decir que vives de lo qué haces?

No, aún no puedo decirlo pero estamos trabajando para eso.

¿Qué mensaje buscar llevar con tu contenido?

Llevar alegría a los que me ven y a la vez mostrarles que nosotros los cristianos no somos aburridos como la sociedad muchas veces piensa.

¿Cual son tus próximos proyectos?

Hacer un próximo show de comedia y seguir trabajando cosas nuevas en cada video.