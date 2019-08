La nueva Miss Haití es de origen dominicano

View this post on Instagram

“ La vie m’a frappé à plusieurs reprises. Elle m’a montré des choses que je ne voulais pas voir. J’ai ressenti la tristesse et l’échec, mais une chose est sûre, je me suis toujours relevée et je continuerai à croire que le meilleur se trouve devant moi “ _______ Photographie par @jamesonthermitus MUA @franciscolemaquilleur Hair @jamesvincent82 @tresbellehairsalonllc Studio @graphcityhaiti Thank you to my amazing team @misshaitiorg ❤️