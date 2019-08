$!Libro de dominicana Elizabeth Acevedo se adaptará al cine

La novela ‘best seller’ de la escritora de origen dominicano Elizabeth Acevedo se llevará al cine.

Picturestart ha adquirido los derechos de la novela más vendida del New York Times de Elizabeth Acevedo, “With the Fire on High” (A fuego alto), y desarrollará y producirá una película que Acevedo tiene previsto adaptar, segun reporta el sitio Deadline.com.

El libro publicado por la editorial HarperCollins cuenta la historia de Emoni Santiago, una joven de 17 años que debe enfrentar los desafíos de la vida moderna en Filadelfia después de convertirse en madre soltera durante su primer año de secundaria. El único lugar al que puede ir hasta la cocina, donde agrega algo a todo lo que quiere, convirtiendo su comida en una verdadera bondad y pura alegría para todos en su vida, incluida su niña y su abuela. Aunque sueña con trabajar como chef después de graduarse, Emoni sabe que no vale la pena dedicarle tiempo a lo imposible. Sin embargo, a pesar de las reglas que piensa, Emoni comienza a cocinar, su única opción es dejar que su talento se libere, se detalla en el argumento de la obra.

Lea también: Escritora Elizabeth Acevedo, de origen dominicano, gana la Medalla de Carnegie en Gran Bretaña

5 libros de escritores dominicanos que probablemente no conocías

El portal de cine informa que Erik Feig y Lucy Kitada están produciendo para Picturestart.

Acevedo es un poeta nacida en Nueva York de padres dominicanos que se convirtió este año en la primera mujer de color en ganar el premio al libro infantil de la Medalla Carnegie por su novela “Poeta X”, que también ganó el Premio Nacional del Libro de Literatura Joven 2018 entre otros premios.

Ella es reingresada por Ellen Goldsmith-Vein del Grupo Gotham y Ammi-Joan Paquette de EMLA.

El ex jefe de cine de Lionsgate, Erik Feig, lanzó Picturestart en mayo con el respaldo de Warner Bros, Endeavour Content y Bron. Ha estado recogiendo novelas llenas de vida, como recientemente Unpregnant y Eleanor & Park, y recientemente ha configurado a Chadwick Bosman para protagonizar Yasuke, sobre el primer samurai africano en Japón.