$!Razones por las que periodista no se juramentó en acto de Acroarte

La aspirante a secretaria general de la Asociación de Cronistas de Arte (Acroarte), por la plancha Amarilla, la periodista Sarah Hernández, renunció a su posición antes de ser juramentada, tras la Junta de Elecciones declarar válido un voto nulo, obviando un acta notarial, firmada y sellada por una figura con fe pública en Nueva York, decisión ésta de la que se podrían derivar serias implicaciones legales.

Precisó que su decisión fue tomada luego de ver cómo la institución se sumerge en una crisis derivada de “la manera errática con que la Junta de Elecciones manejó el proceso electoral, lo que ha devenido en una situación embarazosa para Acroarte y sus miembros”.

Sarah Hernández iba a ser juramentada la noche del lunes en un acto celebrado en el hotel Intercontinental y en su lugar fue posesionada Wanda Sánchez, quien no participó como candidata en las elecciones pasadas a ningún cargo, pero fue juramentada por el propio Carlos Cepeda Suriel, el mismo que declaró válido el famoso voto nulo de la filial de Nueva York.

“No está en mi ánimo ocupar un cargo que un amplio número de miembros consideraría ilegítimo. Estuve presente en una rueda de prensa en la cual la Plancha Amarilla daba como válido el empate en principio anunciado por la Junta de Elecciones, y que nos proponíamos participar en una segunda votación. Entendí que cuando ofrecimos esa rueda de prensa era porque ya la Junta de Elecciones había informado los resultados definitivos”, dice la carta enviada la noche del lunes.

Habla el abogado

Mientras que el abogado Teboaldo Durán, representante legal de la plancha azul que encabeza el periodista y escritor Fausto Polanco, expresó que la juramentación de la plancha amarilla no tiene validez y que de lo que se trató en el hotel Intercontinental fue de un “acto social entre amigos”, debido a que existe un proceso judicial que no le da legalidad a esa junta directiva.

“Desde hoy Acroarte acéfala, peligran los premios Soberano. Esperamos la reacción de la Cervecería Nacional Dominicana y nos vemos en los tribunales”, escribió Teobaldo en su cuenta de Instagram.

El pasado lunes, Teobaldo envió un acto de alguacil al hotel Intercontinental para que se abstuvieran de permitir la juramentación de Alexis Beltré, involucrando innecesariamente con ellos a esa cadena hotelera en una confrontación legal, cuyas magnitudes son inimaginables y probablemente comprometiendo a su requerido.

La cadena hotelera hizo caso omiso a la advertencia y el acto de alguacil enviado por el abogado de la parte demandante, permitiendo la celebración de esa ilegítima e ilícita actividad en sus instalaciones, debió exigir a Alexis Beltré, o a las personas físicas o jurídicas que financiaron la misma, las fianzas, reservas o garantías para responder.

Todo esto, en caso de ser necesario, por la responsabilidad civil que se puedan derivar de los daños y perjuicios “que podrían producir a mis requirentes la celebración de esa actividad en sus instalaciones”, dice parte el expediente.

Carta de renuncia de Sarah Hernández

Señor: Alexis Beltré

Presidente electo de la Asociación Dominicana de Cronistas de Arte, Acroarte

Estimado Alexis:

La presente misiva tiene el propósito de presentar ante ti y el nuevo Comité Ejecutivo, mi dimisión al cargo de Secretaria General de Acroarte para el periodo 2019-2021.

Mi decisión ha sido tomada luego de ver cómo la institución se sumerge en una crisis derivada de la manera errática con que la Junta de Elecciones manejó el proceso electoral, lo que ha devenido en una situación embarazosa para Acroarte y sus miembros.

No está en mi ánimo ocupar un cargo que un amplio número de miembros consideraría ilegítimo. Estuve presente en una rueda de prensa en la cual la Plancha Amarilla daba como válido el empate en principio anunciado por la Junta de Elecciones, y que nos proponíamos participar en una segunda votación. Entendí que cuando ofrecimos esa rueda de prensa era porque ya la Junta de Elecciones te había informado los resultados definitivos.

Luego de haber participado en ese acto público antes medios de comunicación, aceptando el empate en los comicios entre las dos planchas participantes, me resulta cuesta arriba ahora asumir el cargo al que fui postulada. Mis convicciones no me permiten juramentarme en una posición en medio de una sombra de dudas y cuestionamientos, fruto del grave error que la Junta de Elecciones de declarar válido un voto nulo, obviando un acta notarial, firmada y sellada por una figura con fe pública en Nueva York, decisión ésta de la que se podrían derivar serias implicaciones legales.

De mi parte seguiré asistiendo a todas las asambleas como hasta ahora, desde hace 18 años.

Con afectos,

Sarah Wendy Hernández