$!Remo rompe el silencio; confiesa recibió tentadora oferta por Remolacha.net

El creador del blog más seguido por los dominicanos en la diáspora Remolacha.net, Ángel Manuel del Orbe Cruz (Remo), habló como nunca y rompió el silencio durante una entrevista por primera vez desde su casa en los Estados Unidos donde sudó, gagueó, se rió y confesó que hace unos seis o siete años recibió la tentadora oferta de 800 mil dólares por Remolacha.net

En la conversación con el youtuber, Henrry Rodríguez, el denominado “caco peleao” reveló que ha podido vivir del referido portal creado en el 2002 y famoso entre los dominicanos, y aseguró que en una ocasión tenía en sus planes cerrar Remolacha.net y recibió un “cheque en blanco” como oferta para que continuara en el aire.

“Tengo casi 17 años viviendo de esto... y gracias a Dios, esta casita entre mi esposa y yo, y Remolacha la compramos”, dijo al tiempo que recordó que compró la más fea del bloque porque “creo en lo feo. Remolacha es fea”.

Sobre el cheque en “blanco” dijo que la propuesta vino del manager de Romeo Santos tras enterarse de su decisión de retirar la página, y le dijo: “Remo que necesitas, tenemos un cheque en blanco para ti. No cogí el dinero, pero me emocioné y le di para adelante a la página”.

Remo se declaró amante de la República Dominicana. “La esencia de mi proyecto fue conectarme con mi país, siempre lo llevo en el corazón. El dominicano donde quiera que esté es la persona más promotora de su país”.

Explicó a Henrry, en una entrevista de 49 minutos, que las cinco cosas que cambiaría de Quisqueya serían “los políticos, los políticos, los políticos, los políticos y los políticos” a quienes los apoda los “fokiuses”, en su portal.

“Bocina nunca” de ningún partido, añade. El día que eso suceda sería el “fin” de Remolacha.net. “Somos independientes. Mandamos a todo el mundo pal’ carajo si le falla al pueblo. No importa partido”.

En cuanto a lo sobornos, sostuvo que ha recibido algunos tentadores, sin embargo, Remolacha.net “es el medio que más para el carajo manda” a dicha clase.

De las cosas impactantes que confesó, en medio del recorrido por su casa, es que una vez iba a publicar una información y recibió una llamada para que tuviera cuidado con dicha noticia:

“Una vez publicamos algo con un oficial que involucraba unas mujeres, y a la hora de publicar eso, recibí una llamada en la que me dijeron: mira mi hermano más te vale que quites eso, yo no lo quite. No tuvo mayores consecuencias, pero fue un intento para callarme”, comentó Remo, quien sostuvo que una vez intentaron “tumbarle” el portal por “descuido de él”.

Contó que Remolacha apoya y trabaja de la manos con la competencia. “Hay una convivencia, pero nunca he pesando en competencia porque somos diferentes”.

En la entrevista, que se realizó en el mes de noviembre, pero estrenada este 20 de mayo, Del Orbe, padre de dos hijos,

afirmó que sus vástagos “siempre dicen que son dominicanos”. Remo, que es un hombre tímido, en la entrevista mostró su lado más transparente y como nunca.