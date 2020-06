$!Roldán Mármol confirma que tiene COVID-19

El gestor cultural y presidente de la Fundación Cofradía, Roldán Mármol se encuentra recluido en su residencia luego de que este viernes le fue notificado que está infectado del COVID-19.

Roldán, quien se había mantenido activo en las redes sociales participando en actividades virtuales notificó a Diario Libre que deberá llevar un protocolo médico hasta su recuperación.

“Hermano, hoy me diagnosticaron que estoy infectado por el coronavirus. Los médicos me enviaron a mi residencia a llevar el tratamiento, por lo que espero no sea necesario mi internamiento en una clínica.”, comentó el artista.

La pandemia del coronavirus ha tocado a protagonistas de la industria del entretenimiento.