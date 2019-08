$!VIDEO | ¡Lo que trae Dominicana’s Got Talent!

View this post on Instagram

La versión local de uno de los shows de talentos más exitosos a nivel mundial será emitido a partir del 4 septiembre por Color Visión, los miércoles de 8 a 10 de la noche. Diario Libre llevará a sus lectores contenido exclusivo de @dominicanasgottalent a través de todas sus plataformas. Desde septiembre cuando se emita el primer programa hasta la final del show, compartiremos las historias, sueños y anhelos de los participantes. Mantente al tanto a través de nuestro portal web y redes sociales para enterarte de todas las incidencias. Video: DIARIO LIBRE. #DL #DiarioLibre #DominicanasGotTalent???? #DominicanaTieneTalento #DominicanasGotTalentDL