$!Yelitza Lora deja RD y llega a la radio de Estados Unidos

La comunicadora Yelitza Lora dijo hasta luego a República Dominicana y asume nuevo rol, como directora de Marketing en Ritmo Broadcasting Llc, empresa de medios al sur de New Jersey, donde también transmitirá su programa “Otra Cosa Radio’’ lunes a viernes de 4 a 6 de la tarde.

Ritmo FM inicia sus transmisiones desde el primero de junio en los diales, 92.9 FM, en la ciudad de Trenton y 104.1 FM en el municipio de Cherry Hill de New Jersey, también via internet a través de su aplicación y página web.

El comunicado de prensa detalla que Yelitza se une al empresario dominicano, Miguel Amador, quien cuenta con más de 20 años de experiencia en el mercado hispano, creador de emisoras como: Ritmo 96.9 FM en la ciudad de Wilmington; NJ 105.7 FM en la ciudad de Vineland; Wifi FM en inglés, entre otras.

Además de música latina, Ritmo FM ofrecerá una programación variada y totalmente en vivo, donde se suman otros reconocidos talentos como el destacado locutor cubano-americano, Enrique Santos quien tendrá su show mañanero de 6 a 10 de la mañana; además de Valerie Morales, Jay Serrano y Joey Rivera de lunes a viernes; los fines de semana; Dj Durísimo, Dj Junior, Dj Benny Love, Kristin Mercado y James Zapata.

“Se siente muy bien ver un concepto tan único como lo es Otra Cosa Radio, que nació en República Dominicana como yo, y que hoy pueda renacer para seguir creciendo, expandiéndose y desarrollándose lejos de su origen, sin perder su enfoque de siempre: aportar a mi generación”, expresa la también actriz.

Yelitza, que es madre de un adolescente nombrado Alan Corporán, vive en la actualidad una nueva experiencia como madre de su primera hija Rachel.

Lora Se casó con Tomás Escaño.

Su propuesta incluye segmentos como “¡Señores, hay que casarse!”, “Cositas de salud”, “Todo queda en familia”, “Mecánica Rosa”, entretenimiento, cine, bienestar, salud física, mental, espiritual, entre otros.

“Es la primera oportunidad que tengo de dirigirme a una nueva comunidad fuera de mi terreno habitual; me llena de emoción y a la vez me compromete mucho más con mi profesión, aquí no soy Yelitza Lora solamente, soy una dominicana que representa su gente y hablara por ellos. Extrañaba mucho los micrófonos, y esta nueva etapa que estoy viviendo como mujer, como madre, como esposa, como ser humano, me permitirá conectar de una manera distinta con nuestra audiencia, ni yo soy la misma, ni el show será el mismo”, afirmó.

De su lado, Miguel Amador, feliz de reunir un equipo de profesionales que servirán de puente para la comunidad dominicana en el sur de New Jersey.

“Sentimos que los dominicanos necesitamos más medios y más escenarios, este país es enorme y es tiempo de seguir expandiéndose, hay otro público en esta zona y hemos identificado que le gusta nuestra forma de entretenimiento", destacó.

Dijo que Ritmo FM pretende "llenar ese vacío cultural, y queremos que los artistas dominicanos y latinos en general, puedan sentirse dignamente representados en esta área de los Estados Unidos”.

Ritmo FM es la primera radiofrecuencia FM en el Sur de New Jersey hispana, ubicada en los diales, 92.9 FM, en la ciudad de Trenton y 104.1 FM en el municipio de Cherry Hill de New Jersey.