$!Diez datos y cinco canciones para recordar al Cieguito de Nagua

Nagua y el resto de la provincia María Trinidad Sánchez está de luto por la muerte de su Cieguito.

Uno de los artistas más representativos de la música típica falleció este viernes 27 de marzo en los Estados Unidos tras complicaciones de salud, dejando un vacío inmenso en los amantes de la música de campo adentro.

Más allá del género al que representaba (merengue típico El Ciego de Nagua, fue un artista que no se amedrentó ante las limitaciones físicas, y puso su nombre entre los grandes de la música caribeña.

Desde Diario Libre hemos querido hacerle un honor recopilando diez datos biográfico, y de paso recordarlo como lo merece, con cinco de sus temas más representativos.

1-Su nombre y apodos

Pocos sabían el nombre real del artista, Pereira González Alvarado, así fue bautizado el intérprete. En su infancia era llamado Bartolo.

2- No nació en el municipio de Nagua

Aunque fue conocido como el Cieguito de Nagua, en realidad nació en otro municipio de la provincia María Trinidad Sánchez.

3- Su ceguera e infancia

Nació ciego con una familia modesta de 10 hermanos y hermanas. Sus padres le animaron a seguir su interés en la música

4- Instrumentos musicales que dominaba

De acuerdo al libro Célebres Músicos Dominicanos, escrito por Fausto Polanco para institución de gestión colectiva, Sodaie, Bartolo comenzó a tocar tambora, sin estudiar, por todo el sector y hasta le pagaban para verlo haciendo música. Al año siguiente consiguió una armónica y con esta y la tambora tenía doble función al mismo tiempo, las cuales manejaba con cierta habilidad. finalmente, fue a la edad de 7, que inició con el acordeón.

5-Primeras participaciones públicas

Su primer encuentro con la gente Pronto lo hizo por necesidad, tocando por dinero en la calle con un show de magia viajante. Tras esta experiencia a la edad de 9, le invitaron a tocar en vivo en La Voz Dominicana, un programa popular de radio de talento presentado por Petran Trujillo, el hermano del dictador Rafael Trujillo.

6- Orquesta con su padre

Fue bautizado en su región nativa como un niño prodigio, y formó un grupo de merengue típico con su padre tocando la güira.

7- Reconocimiento

Su gran oportunidad llegó cuando en 1966, Radio Nagua, una estación de radio regional, le invitó a presentar un show semanal en vivo. Para dos horas cada domingo, Radio Nagua emitía El Ciego de Nagua y su conjunto por toda la región. Pronto recibió un contracto con un sello discográfico.

8- Éxitos musicales

Su primer éxito fue “María.” Por consecuencia, luego se casó con una mujer llamada María, aunque no la conocía al tiempo que grabó la canción. Su éxito más grande fue en 1973 con su interpretación de “La Luz” (o “El Fua”) por el arreglador puertorriqueño Alfonso Vélez.Otro de sus grandes éxitos fue El diente de oro, el cual fue grabado por artistas como Henry Hierro, quien le sacó mucho provecho en 1987.

9-Compuso más de 25 canciones

El Ciego de Nagua era además de músico compositor. Tiene en su haber más de veinticinco composiciones suyas, pero confiesa que eso no le entusiasma mucho. -No me gusta componer porque nunca creo que lo que yo compongo le va a gustar a los otros-.

10- Activo cultural

En 2013, el artista fue declarado Activo Cultural de la Nación, mediante la ordenanza 41-00 del Ministerio de Cultura.

A continuación cinco de sus canciones más representativas