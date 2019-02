$!Escritora Julia Álvarez recibe reconocimiento de universidad de Florida

La escritora neoyorquina Julia Álvarez fue galardonada con el Premio Lawrence A. Sanders otorgado por la Universidad Internacional de Florida (FIU), en reconocimiento a su obra creativa, informó este miércoles ese centro de estudios.

La autora de “In the Time of the Butterflies” (”En el tiempo de las mariposas”), novela en torno a las hermanas Mirabal, que fueron asesinadas durante la dictadura de Rafael Trujillo (1930-1961) en República Dominicana, recibió dicho reconocimiento de parte del Programa de Escritura Creativa del Departamento de Inglés.

Álvarez suma así su nombre a otros escritores de ficción, como Isabel Allende, Pat Conroy o Richard Ford, que han recibido este reconocimiento a una obra que “combina la excelencia literaria con el atractivo popular”, según una nota de prensa de FIU.

“Muchas de sus obras han ganado premios y están influidas por sus experiencias como dominicana de primera generación en Estados Unidos”, agrega el comunicado.

Poeta, novelista y ensayista, Álvarez nació en Nueva York pero se crío en República Dominicana hasta la edad de 10 años, cuando junto a su familia debió abandonar la nación caribeña a causa de la vinculación de su padre con la revolución en contra del dictador Trujillo.

Entre sus obras conocidas figuran también “¡Yo!” y “How the García Girls Lost Their Accents” (”De cómo las chicas García perdieron su acento”).

“In the Time of the Butterflies” fue llevada a la televisión con una película del mismo nombre protagonizada por Salma Hayek y Edward James Olmos, entre otros.

Álvarez recibió en 2014, en un acto celebrado en la Casa Blanca, una Medalla Nacional de las Artes y Humanidades, que le entregó el entonces presidente Barack Obama (2009-2017).

“Ella ilustra la complejidad de navegar entre dos mundos y muestra la capacidad humana para fortalecerse frente a la opresión”, indicó ese año la Casa Blanca.