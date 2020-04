$!Famosos sorprendidos por la muerte en pleno auge de sus carreras

Fue el cantante, compositor y guitarrista de la prominente banda grunge Nirvana.kurt Cobain y Nirvana ayudaron a transformar la música popular en los años 90. En 1991, la llegada de la canción más conocida de Cobain, "Smells Like Teen Spirit", marcó el comienzo de un cambio dramático de la escena musical, alejada de los géneros dominantes de los ochentas, el glam metal y el dance-pop, llevando al ascenso del grunge y el rock alternativo.

El 8 de abril de 1994 fue encontrado muerto en su casa de Seattle, víctima oficialmente de suicidio. Las circunstancias de su muerte siguen siendo motivo de un apasionado debate. Tenia 27 años.

Bob Marley

Fue un músico jamaicano y miembro del movimiento Rastafari. Su fe fue una parte importante de su carrera. Es considerado como un profeta Rastafari. Sus canciones como las miticas "Talkin’ Blues", "No Woman No Cry", "So Jah Seh", "Revolution", "Them Belly Full" "Could You Be Loved?"."Redemption Song". Forman parte ya de la historia musical.Murió en un hospital de Miami el 11 de mayo de 1981 a los 36 años victima del cáncer.

Michael Jackson