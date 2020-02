$!10 famosos que han luchado contra el cáncer

En el Día Mundial contra el Cáncer compartimos algunas historias de personalidades que han podido superar esta fatal enfermedad. La fama y el dinero no es una garantía de salud permanente. Las estrellas a pesar de tener más recursos económicos para luchar contra el cáncer, tienen que aferrarse a la vida y cumplir con todos los tratamientos que en muchos casos los aleja de la vida pública y los hacen replantearse lo que quieren para sus vidas y carreras en el futuro.

Juliana O’Neal

La popular merenguera ha tenido que batallar contra esta enfermedad desde niña. Con tan solo 11 años se le diagnosticó un Linfoma Hodgkin que logro eliminar con tratamientos. Años después se le encontró cáncer en la tiroides que también logró rebasar, pero lamentablemente el cáncer regresó como cáncer de mama, el cual acaba de superar.

“Realmente es algo increíble para mí porque tuve momentos en los que pensé que no lo superaría, no por mi entereza o disposición mental, sino porque mi cuerpo quizás no me respondiera. Gracias a Dios estoy aquí, a mi familia que obviamente se tiraron eso encima. Un cáncer de mama implica muchas cosas, pero con mis antecedentes era algo que realmente fue muy serio. Pasé muchas situaciones, pero siempre traté de llevar mi proceso con la mayor dignidad posible”, comentó la artista.