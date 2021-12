Los famosos esposos Cardi B y Offset 'tiran' la casa por la ventana cada vez que tienen una celebración. En esta ocasión no fue la excepción, pues la intérprete de "I like it" le regaló a su esposo Offset, nada más y nada menos que ¡2 millones de dólares!

El miembro del grupo Migos cumplió 30 años a principios de este mes y, por supuesto, no pudo faltar el lujo en la fiesta de cumpleaños.

La cantante de 29 años eligió a Sneaker-Ball en Los Ángeles, donde le entregó a su cónyuge un enorme cheque por 2 millones de dólares frente a los asistentes. "¡Feliz cumpleaños! Literalmente lo consiguió todo", escribió Belcalis Almánzar, nombre de pila de la cantante en su cuenta de Instagram junto al video.

Cardi B y Offset son padres de Kulture, de tres años y le dieron la bienvenida hace 3 meses a su segundo hijo.

Cada uno debe superar al otro. Esto, porque en octubre la cumpleañera era la intérprete de "Money" y su pareja le obsequió una lujosa mansión en República Dominicana en una zona paradisíaca.

Además,en el 2019 Cardi sorprendió a su esposo en 2019 por su cumpleaños número 28 al obsequiarle 500.000 dólares en efectivo dentro de un refrigerador, reseña E! News.

El famoso constantemente le entrega joyas, carteras y vehículos del lujo.

De igual manera, a su pequeña hija Kulture le han regalado todo tipo de cosas ostentosas.

No todo ha sido color de rosa. Ellos se casaron en secreto en 2017, pero en 2019 ella solicitó el divorcio después de la supuesta infidelidad que tuvo el artista, aunque ya superaron esos problemas. "Los dos están actualmente mejor que nunca", dijo una fuente.

"Por supuesto, pasamos por algunos desafíos", dijo Cardi. "Teníamos que llegar a conocernos mejor. Pero siento que nunca he sido más feliz. Realmente siento que ni siquiera [es] como el matrimonio, es la familia, la unidad, la amistad que tenemos, el ‘Yo te apoyo, tú me apoyas'".

Cardi B gifted Offset $2M for his birthday ?? pic.twitter.com/Rj3d4HIfLq — HipHopDX (@HipHopDX) December 22, 2021

