La contundente respuesta de Clarissa Molina a declaraciones de Magali Febles

A raíz de la controversia que suscitó Magali Febles, directora del Miss República Dominicana Universo, tras acusar a la modelo, actriz y presentadora de televisión Clarissa Molina, de no cumplir con un supuesto acuerdo pactado entre ambas de darle el 30 % de los ingresos que recibiría si resultara ganadora del título Nuestra Belleza Latina VIP, corona que ganó, la protagonista de las películas "Que león" y "Los leones", decidió dar su versión del conflicto.

La nativa de Santiago de los Caballeros aclaró que no le debe nada a Febles y enfatizó que ganó el concurso de Univisión con los votos del público “que no se venden ni se compran”, desmintiendo lo que sugirió Febles en un vivo que hizo a través de su perfil de Instagram, donde, además, señaló que Molina carecía del talento necesario para alzarse con la corona de ese reality que le abrió las puertas en Univisión.

"Yo pagué mucho dinero para que ella compitiera, y también me fajé en Nuestra Belleza Latina porque ella no era la que iba a ganar", Fueron algunas de las declaraciones de Febles, donde agregó que "solamente bailando y moviendo el cucu (SIC) eso no es talento".

Una pesadillaLa actual copresentadora del programa El gordo y la flaca señaló que fue Febles quien incumplió con el contrato del Miss República Dominicana, tras no apoyar su participación en Miss Universo, asegurando que fue ella misma junto a su familia que asumieron todos los costos.

“Ustedes saben que primero yo fui a Nuestra Belleza Latina 2015 no a Miss República Dominicana. Luego del 2015 que no gano, entonces me lanzo al Miss RD con el sueño de representar el país y de un sueño el proceso pasó a ser pesadilla. Ustedes no se imaginan lo que yo viví ahí”, dijo Molina en un video de 9 minutos en Facebook.

“Acudí a mi familia porque de la forma que a ella (Magali Febles) le gusta buscar ayuda, pues yo no voy a poner mis valores y principios por ahí (…) eso no fue lo que mis padres me enseñaron y me considero una persona muy fiel a quien yo soy”, expresó.

La actriz explicó que al conversar con su familia se dio cuenta que había incumplimiento de contrato por parte de Febles y por consecuencia el contrato no vale.

Agregó que a pesar que el contrato no tenía validez legal, ella le pidió la autorización para entrar a Nuestra Belleza Latina (NBL).

Clarissa dijo que abrirá una fundación para ayudar a niñas que quieran entrar al mundo del entretenimiento “para que vivan un proceso limpio y honesto y no pasen lo que viví yo y vivieron otras”.

Exitosa carrera Ganar NBL VIP fue solo el principio Tras ganar Nuestra Belleza Latina VIP, Clarissa no solo incrementó sus seguidores en redes sociales que solo en Instagram superan los 3 millones, lo que le ha ayudado a ser embajadora de marcas nacionales e internacionales. Además, fue contratada como copresentadora del espacio El gordo y la flaca, donde permanece desde que ganó el reality de Univisión. Fue presentadora de especiales de televisión, ganó un Emmy y recientemente fue la presentadora de la gala de Premios Juventud, junto a recocidos cantantes latinos, incluyendo al de origen dominicano Prince Royce. Ganó Mira quien baila VIP, protagonizó las películas dominicanas Que león y Los leones, ambas disponibles en Netflix. Fue la anfitriona junto Caroline Aquino de los Premios Casandra, el galardón más importante de la República Dominicana. Presentó la gala de los premios internacionales Heat que se realizan en Punta Cana y se transmiten por diversos canales internacionales. Fue del elenco estelar de la prlícula Flow Calle junto a reconocidas figuras locales e internacionales. Protagonizó el videoclip de Cásate con mgo de los cantantes Nicky Jam y Silvestre Dangond. En los premios Soberano fue reconocida como Comunicadora destacada en el extranjero.