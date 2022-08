Karol G rechazó una oferta para participar en “Aquaman” y reveló las razones

Karol G estuvo en la mira de DC Comics para participar en la famosa película de "Aquaman", rotagonizada por Jason Momoa, al menos esto es lo que ella misma aseguró durante una entrevista con el locutor e influencer puertorriqueño Jorge Pabón "Molusco".

Según indicó la intérprete de “Provenza”, tuvo que declinar la oferta debido a que se le exigía dejar sus compromisos musicales por ocho meses y para ella su carrera musical es prioridad.

“A mi me ofrecieron un papel para la película de Aquaman, un papel super chimba, pero el compromiso era tan grande que me daba susto soltar, tenía que dejar de hacer música por ocho meses y primero lo primero. Mi música es lo más primordial en este momento, tuve que rechazar ese papel. A mi me encantaría ser la mala de la película”, expresó Karol G en una entrevista realizada por Molusco TV.

La artista indicó que de haber aceptado el papel no tendría los grandes éxitos que tuvo durante el 2021.

"Era para el año pasado, tenía que haber dejado de grabar todo el año pasado y mira como fue mi año pasado. Yo agradecí infinitamente, el papel era re-top y me encantaba. Sentía que lo podía hacer", agregó Karol G. Una decisión de la que a día de hoy no se arrepiente, ya que el pasado año fue uno muy importante para ella como artista y logró consolidarse aún más en la esfera internacional musical.

Durante la entrevista la cantante colombiana ya adelantó que viene con nueva música estos próximos días. "Gatúbela", una canción de reguetón en la que colabora con Maldy, quien fue integrante del dúo Plan B junto a Chencho Corleone, es parte de lo que prepara la cantante.

