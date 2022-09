El polémico mensaje con el que la influencer Shaarza Moriel confirmaría infidelidad de Anuel AA a Yailin

Luego que Yailin advirtiera que tomaría acciones legales contra quienes la mencionen en chismes e intenten difamarla por redes soclaes, tras su aparente ruptura con Anuel AA, la supuesta tercera en la relación, la influencer colombiana Shaarza Moriel, posteó un polémico mensaje en sus historias de Instagram que fue catalogado por muchos como la confirmación de que sí estuvo con el exponente urbano boricua mientras estuvo comprometido con la dominicana.

La modelo de 21 años de edad menciona a Anuel AA como su presunto amante: “Si estoy con Gazmey, son cosas mías parce”, dijo sobre el rapero cuyo nombre real es Emmanuel Gazmey Santiago.

“Dato curioso: 'No sabía que si un hombre comprometido está con otra mujer tiene que dejar la prometida'”, continuó.

Anuel AA se casó con Yailin La Más Viral, de 20 años de edad, el pasado mes de junio. Ellos contrajeron nupcias por la vía civil en Santo Domingo.

En su mensaje también aclara que ella no busca a los hombres por dinero.

“Lo primero es que todo lo que tengo lo he comprado yo solita, vale”, se lee al inicio del mensaje.

Para posteriormente señalar que el rapero no le ha regalado ningún auto lujoso como en redes sociales han rumorado.

“Lo segundo, este vehículo y todos los demás me los he regalado yo misma también porque me lo merezco y puedo comprármelo”, agregó.

https://resources.diariolibre.com/images/2022/09/15/texto-rd-b78fc552.jpg