Yailin presume regalo de Anuel AA y supuesta amante del cantante comparte otro más impresionante

La nueva integrante de la telenovela "Más Viral" del momento, protagonizada por Anuel AA y su esposa Yailin, la influencer colombiana Shaarza Moriel Cordoma pisa con fuerza en la trama. La que para muchos es la "tercera en discordia" de la relación está muy pendiente a lo que publica la dominicana para ella contestarle con indirectas.

La exponente urbana presumió un hermoso arreglo floral que le habría enviado su pareja, dejando ver la dedicatoria donde se alcanza a leer "te amo" y firmada por las iniciales del exponente urbano. Ella acompaña el hermoso gesto con una romántica canción .

Sin embargo, para que una telenovela cause intriga "la villana" tiene que hacer maldades. Es ahí donde entra Shaarza. Ella también acudió a sus historias de Instagram para presumir el gesto de amor que también habría recibido del exponente urbano, pero en esta ocasión el arreglo floral es mucho más opulento. Para seguir la misma línea de Yailin ella también compartió un romántico mensaje: "Apenas llego acá y me quieres volver a ver, te amo", escribió. No conforme con eso le puso música al gesto, pero el soundtrack del mensaje fue mucho más a fuego.

En los últimos días se ha especulado que Yailin y su esposo Anuel AA terminaron su relación, pero, al parecer, su historia de amor no estaría del todo finalizada.

A continuación, ambas publicaciones.

Yailin

https://resources.diariolibre.com/images/2022/09/16/una-persona-con-una-flor-roja-1ddd3310.png

Shaarza

https://resources.diariolibre.com/images/2022/09/16/una-caricatura-de-una-persona-05dfe79a.png