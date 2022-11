Onguito iba conduciendo yipeta al momento de accidente que dejó un muerto, revela exnovia del urbano

El artista urbano Elvis Manuel Santos Alcántara, mejor conocido como Onguito Wa, era quien iba conduciendo la yipeta que impactó a un motociclista, que murió al instante, pese a que las autoridades informaron que otra persona era la que estaba al volante.

Así lo reveló la influencer Briante, exnovia del urbano, quien iba en la yipeta Mercedes-Benz, negra, involucrada en el accidente, que se registró la madrugada del sábado 29 de octubre.

"En el carro, solamente, íbamos Onguito y yo", dijo la joven, al admitir que el urbano era quien iba conduciendo la yipeta, la cual fue dejada abandonada por ellos en la escena.

"Estaba bien oscuro, él iba súper rápido también, pero también cuando yo vine a mirar vi una luz que venía así como en vía contraria bien rápido, todo fue tan rápido... Nadie quiere tener accidentes, pero sí, cuando el fue a rebasar parece que no miró que venía el motorista del otro lado y entonces, ahí chocamos con el motorista", dice.

Ella explicó que tras el impacto, salieron del vehículo "asustados" y quitándose las prendas. "Yo me las estoy entrando en los pantalones corriendo, el me dice ven corre, parece que encontró un motorista. Es que fue como una película, es que yo todavía no lo puedo ni creer", dijo.



Durante una entrevista en Alofokeradioshow, ella narró que en el motor los llevaron a otro lugar, que no pudo identificar, y que en ese lugar alguien los montó en un vehículo para llevarlos a un hotel ubicado en la avenida George Washington.

Afirma que antes de llegar al hotel pasaron por la escena del accidente, donde se encontraba un amigo de ella tratando de recuperar de la yipeta unos lentes marca Cartier, propiedad de la joven, que reside en los Estados Unidos.

"Yo siento que todo esto me está persiguiendo aquí, yo no tengo paz, yo tengo ocho llamadas de la fiscalía, hoy solamente, que me han estado llamando para que yo vaya a declarar... No me siento nisiquiera muy bien de salud, si me ves, estoy súper nerviosa", afirma la joven, mientras muestra que sus manos tiemblan.

Durante la entrevista, revlea que siente una "presión social muy fuerte", frente a su familia y a "todo el mundo".

Tras el accidente en que falleció el nacional haitiano Elma Avener, de 25 años, Onguito Wa acudió al Palacio de la Policía, donde dijo que no era la persona que conducía el vehículo.

Quien firmó el acta del accidente, como conductor de la yipeta, fue un joven llamado Erick Rafael Peralta Ortega.