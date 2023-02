Se acabó: Anuel confirma ruptura con Yailin

Al parecer el amor se le acabó a la pareja de cantantes Yailin y Anuel. Así lo confirmó el mismo puertorriqueño Anuel AA a través de un video, que se hizo viral en las redes sociales, donde se escucha a Emmamuel, nombre de pila del urbano, hablar de la situación en su relación con la joven dominicana.

“Claro que sí que todo el mundo quiere un hijo de doble A, claro que sí porque han visto como yo trato a mis parejas. Cuando yo me enamoro es de verdad, mira Yailin, es mamá de mi hija, no estoy con ella, pero ella sigue siendo la madre de mi hija y han dicho mil cosas de ella desde el inicio de la relación y solo es para buscar sonido”, se escucha decir en el video.

Anuel también expresó sentirse molesto con todo lo que han dicho de su expareja desde el inicio de su relación en los medios solo por buscar sonido y que no es ningún loco para dejar desamparada a la madre de su hija.

“Ustedes creen que yo voy a tener una pareja ocho meses, que es mi doña y que sea mi novia, que viva conmigo, y que de la nada me diga que está embarazada y que yo de la nada le diga arranca pal carajo y no voy a saber de ti más nunca, como si yo fuese un demonio o un loco, no, yo soy un bandido de la calle, pero tengo valores”, se escucha decir al intérprete de “Ley Seca” en tono airado.

La pareja empezó a salir a finales de enero del 2022, cuando ambos salieron besándose en un video que subió Anuel a su cuenta de Instagram, desde entonces la pareja empezó a derrochar amor y melosidad por todos lados, aunque en los últimos meses los rumores de ruptura se estaban reafirmando al ver el desapego del cantante y la poca presencia de ambos en las redes.