Modelo revela detalles de la prueba de ADN que se realizó Anuel AA y que confirmaría que es el padre de su hija

Melissa Vallecilla, la modelo colombiana que afirmó tener una hija del artista de música urbana Anuel AA, y que este se niega a reconocer, además de asegurar que toda su historia es un invento de la mujer, habló por primera vez de los detralles de su romance con el cantante, aportando pruebas que confirmarían la paternidad del reguetonero de la infante nacida en el 2022.

En una entrevista con Quique Usales, periodista de Telemundo, la modelo contó a profundidad su versión de los hechos. Primero explicó que se conocieron en una fiesta a la que ambos asistieron, y señaló que su relación con él se originó debido al interés que sintieron el uno por el otro desde que se conocieron.

Vallecilla explicó que ella, en ese entonces, planificaba con un dispositivo intrauterino. Por ese motivo pensó que no iba a quedar embarazada luego de sostener relaciones sexuales con el artista, fuera de la fiesta. Por el contrario, señaló que Anuel se negó a usar preservativo, aunque dijo desconocer la razón:

“En ese entonces yo planificaba, yo tenía la “T” y cuando pasó lo que pasó yo estaba segura de que no iba a haber embarazo (...) Él no se protegió tampoco, él tenía su caja de preservativos y él no los quiso usar... por qué, no sé”.

Lo cierto es que, días después del encuentro, tuvo un retraso que le hizo sospechar de un embarazo, lo que ratificó una vez se realizó la prueba.

En la entrevista, Melissa dijo que si bien Anuel ha desmentido haber estado con ella así como toda su historia, aseguró que esa noche el boricua se mostró muy atento, comportándose de la misma manera en que lo hace en Instagram cada vez que comparte tiempo con sus seguidores:

“Él es muy apasionado, muy cariñoso, muy atento. Así como lo ven ustedes en las redes sociales, así mismo es él en persona”.

“Yo le escribo a él y le digo, ‘Mira, quiero verte y necesito hablar contigo’… y me dice, ‘Ok, tengo planeado ir para Houston y allá hablamos’, y yo le dije, ‘¡Ok, perfecto!’”, comenzó diciendo Melissa sobre este momento crucial.

La modelo aseguró que pasó un tiempo y él ya no le respondía los mensajes ni las llamadas, por lo que no sabía qué hacer, así que optó por llamar al amigó que los presentó y le dijo, “Mira, necesito hablar contigo, por favor, veámonos’, y me dice, ‘Listo, llégueme aquí a este restaurante que estoy comiendo y hablamos’… Y me dice, apenas me bajo del carro, ‘Melissa tú parece que estuvieras de embarazo’ y me quedé de, ‘ay, cómo así, sí lo estoy’, pero me dice, ‘No me digas que Anuel es el papá’, y le dije, ‘sí’”.

La joven continuó su relató diciendo que le pidió a esta persona que le ayudara a contactar al cantante, pero el trapero se encontraba en República Dominicana y que mandó a decir que ella viajara a Miami para verla al otro día, además de que señaló que justo el reguetonero ya estaba con Yailin La Más Viral, algo que reconoce le dolió, pues ella estaba embarazada y sin poder comunicarse con él.

Posteriormente, Vallecilla detalló, “A los tres días me llega un mensaje de un muchacho y me dice, ‘Hola Melissa, mi nombre es tal… y te escribo de parte de Emmanuel, ya él me platicó todo lo que está pasando y yo el que me encargo de todos sus asuntos personales. Y llegó el día y me encontré con él (el secretario de Anuel) y llegó un familiar y me dice, ‘Ok, ahora que salgamos del restaurante vamos a la farmacia a comprar una prueba’, y le dije, ‘perfecto’”.

La modelo señaló que le preguntó a estas personas sobre el por qué Anuel no la había llamado ni había venido y aseguró que le contestaron, “Él la verdad está ocupado y por eso me mandó a mí”, además de que le pidieron que hiciera una prueba de ADN prenatal para confirmar que el artista sí era verdaderamente el padre de ese bebé; sin embargo, hasta ese momento no había podido tener contacto con el exponente del género urbano, por que, hasta ese momento, del intérprete ni sus luces.

Posteriormente, el artista se sometió a la prueba y el resultado que la joven mostró en cámara fue de 99.9 % positivo, lo que significaría que, efectivamente, Anuel AA sería el padre de la niña.

Anuel desmintió la historia de Melissa Vallecilla

El jueves 9 de febrero, a través de un video difundido en sus redes sociales, Anuel AA aseguró a sus seguidores que nunca sostuvo una relación con la colombiana que lo señala de ser el padre de su hija, aunque sí reconoce que la conoció:

“Usted a mí no me conoce, usted solo compartió conmigo como tres o cuatro horas y no la volví a ver más nunca, hasta que salió en las noticias con una historia legendaria de Romeo y Julieta de que estuvimos juntos ocho meses, el mismo tiempo que yo llevaba con Yailín (...) Se inventó que venía de Houston a Miami y que a vivir conmigo. Todo eso es mentira. Usted se apareció después de 8 meses porque lo único que le importa es el dinero y la fama mía”

En el mismo video el artista recordó a Karol G, su expareja, y aseguró que siempre la respetó, tal y como ocurrió con Yailín. Insistió en que para él era muy importante el vínculo que generaba con sus parejas sentimentales y, por lo tanto, se reafirmó en que no había traicionado a nadie.

“Ustedes han visto cómo yo me comporto, como fui con Karol, como he sido con Yailín. ¿Ustedes se creen que yo voy a tener una pareja ocho meses, que es mi doña, que sea mi novia y viva conmigo y yo conozca a su familia y de la nada me diga: ‘Estoy preñada’, y yo le diga: ‘Arranca pa’l carajo’, como si yo fuera un demonio? Yo no soy ningún loco. No tengo un carajo que esconder”, señaló.