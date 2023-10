Operan de emergencia a Anuel AA

El cantante puertorriqueño Anuel AA fue operado de emergencia, situación que calificó de "vida o muerte".

El artista, cuyo nombre de pila es Emmanuel Gazmey Santiago, compartió la información este domingo a través de una publicación en su cuenta de la red social de Instagram. No precisó de que fue internvenido, al igual que el centro de salud ni país donde ocurrió.

La cirugía le fue realizada la noche de ayer sábado.

"Me operaron anoche de emergencia. Sólo Dios sabe el porqué de las cosas, fue cuestión de vida o muerte, no puedo seguir trabajando ahora mismo, gracias a Dios estoy vivo, eso es lo único que me importa", escribió el exponte urbano acompañado de una fotografía en la que aparece acostado en una camilla.

El reguetonero pidió disculpa a seguidores por no poder sacar su nuevo disco, que sería lanzado en dos semanas.

"Rompecorazones iba salir en 2 semanas, pero ya no (pospuesto hasta nuevo aviso, les doy la fecha rápido que sepa q va pasar conmigo)", lamentó.