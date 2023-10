Así fue el vestido de novia de Michelle Salas, hija de Luis Miguel

Michelle Salas y Danilo Díaz ya son marido y mujer. La modelo y empresaria mexicana reveló –en exclusiva para Vogue– los detalles de su boda de ensueño, sus tres vestidos de novia y todo sobre su especial fin de semana en La Toscana, Italia, en la exclusiva finca Il Borro, un terreno rico en historia de Italia y perteneciente a la familia del diseñador Salvatore Ferragamo.

https://resources.diariolibre.com/images/2023/10/15/fotos-boda20-michelle-y-20-danilo.jpg Michelle Salas y Danilo Díaz. (@VOGUEMEXICO)

La novia eligió @dolcegabbana como la firma de moda para este especial día y @tiffanyandco para las piezas de joyería.

"El amor es la fuerza más poderosa que existe en la tierra así que mi gran día es un tributo a eso; un tributo a la mujer en nuestro tiempo y nuestra época", contó a la revista Vogue.

Tres vestidos de D&G

"Decidí seguir mi intuición y escoger algo que se sintiera sofisticado y festivo para un día tan soñado para mí. Algo que solo lo pudiera usar en un día como este. Es curioso que un par de meses antes de que Danilo me propusiera matrimonio yo le había dicho a Domenico Dolce y Stefano Gabbana que si me casaba me encantaría que ellos hicieran mi vestido. Poco después, cuando le hablé a Domenico y le di la noticia, le pregunté si pudiéramos hacer el vestido en su taller de Alta Costura y me contestó con su siempre radiante cariño: ´¡Absolutamente sí!´".

https://resources.diariolibre.com/images/2023/10/15/screen-shot-2023-10-15-at-6.14.45-pm.png Esta es la versión romántica que lució Michelle Salas en su boda. (@VOGUEMEXICO)

La empresaria mexicana lució tres vestidos de novia: dos románticos vestidos en blanco impoluto y uno en verde olivo, firmados por Dolce & Gabbana.

El primero, usado para la ceremonia, fue realizado en encaje con un corpiño encorsetado y una gran cola; siguió con otra versión más romántica y etérea, en blanco también, con mangas abullonadas y una falda larga, bordada con flores blancas a lo largo de todo el vestido; el tercero fue un diseño en un tono verde olivo, ceñido al cuerpo con un corsé y una caída en flecos.

https://resources.diariolibre.com/images/2023/10/15/screen-shot-2023-10-15-at-6.16.40-pm.png El tercer vestido de Michelle Salas fue un diseño en un tono verde olivo. (@VOGUEMEXICO)

La presencia de Luis Miguel

Aunque el Sol de México no ejerció como padrino, sí estuvo al lado de su hija en este importante día, quien contó también con la presencia de su madre Stephanie Salas, así como la primera actriz Sylvia Pasquel, abuela de Michelle, además de otros miembros de la familia. Para no perderse la ceremonia, Luis Miguel voló nada más terminar su concierto desde Miami a Italia, donde, según declaraciones de una periodista de la cadena española de televisión Telecinco "se dedicaron unas palabras... viviendo un momento muy íntimo y emocionante para los dos, antes de que Michelle se reencontrase con su pareja Danilo Díaz", ha descrito la periodista.