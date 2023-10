Guardaespaldas de Taylor Swift renuncia a su trabajo para unirse al Ejército de Israel

El guardaespaldas de la famosa cantautora estadounidense Taylor Swift renunció a su trabajo para poder enlistarse en las filas del Ejército de Israel.

De acuerdo a medios internacionales, el exempleado de la intérprete de "Willow", quien se hizo viral hace unos meses por trasladar a la cantante durante uno de los conciertos de la gira mundial "The Eras Tour", decidió abandonar su puesto para poder luchar por lo que considera que es lo correcto.

El medio Variety relató que el exguardaespaldas, cuyo nombre se desconoce, le comentó a la periodista israelí, Eran Swisa, que pese a tener el trabajo de sus sueños no podía quedarse al margen mientras las familias son "masacradas y quemadas vivas en sus hogares".

"Tuve una vida bastante buena en Estados Unidos. Conseguí el trabajo de mis sueños que me encanta, grandes amigos a los que llamo familia y un hogar muy cómodo. No tenía que venir aquí (...) ¡Pero no podía quedarme al margen mientras las familias son masacradas y quemadas vivas en sus hogares! Solo por ser judíos o por ser israelíes", explicó el hombre.

En la declaración que le dio a la periodista y que fue publicada por el medio anteriormente mencionado, el exguardaespaldas de Swift condenó los ataques cometidos por el grupo terrorista Hamás e instó a la gente a que apoye a Israel y no se queden callados.

"¡Mientras un lado protege a los bebés, niños y ancianos, el otro lado los utiliza como escudos humanos! Sería un insulto para los animales de todo el mundo, llamarlos 'animales' pero no son seres humanos. Mataron y masacraron a familias en sus camas junto a sus mascotas. Y luego quemaron las casas. Trate de imaginar que eso sucede en su propio vecindario, con sus vecinos de al lado o con una familia que conoce", añadió.

El hombre también comentó que la gente no puede quedarse en el lado equivocado de la historia, ni mucho menos al margen de lo que está ocurriendo en la Franja de Gaza.

Hasta el momento, Taylor Swift se une a un montón de estrellas que no se han pronunciado al respecto del conflicto de Israel contra el grupo terrorista Hamás.