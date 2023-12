Mariana Downing se refiere al Miss Universo: dijo que "no estaba en drama"

Tras más de dos semanas de haberse celebrado el Miss Universo 2023 en el cual la República Dominicana no clasificó a las 20 finales, de la cual sale la reina, la representante del Mariana Downing habló del tema y aseguró que lo dio todo en el certamen.

"Di todo de mí", dijo la beldad durante un live en su cuenta de Instagram.

Conforme al portal Masvip.com, la representante dominicana dijo que se tomó un tiempo para reflexionar antes de referirse al tema.

Refiere que dijo que "no estaba en drama" al tocar el tema que circuló de que supuestamente había tenido una discusión con la representante de El Salvador, Isabella García, por un vestido.

"Habían personas hablando cosas por ahí", indicó.

El Miss Universo se celebró el pasado sábado 18 de noviembre en El Salvador. La corona la obtuvo la representante de Nicaragua, Sheynnis Palacios.

Con la participación de Mariana Downing el país creó muchas expectativas con un posible triunfo y algunos sectores aseguraron que la joven no recibió el apoyo que debía, mientras que otros entendían que no era buena candidata debido a que nació en Estados Unidos de una madre dominicana y no dominaba el idioma español.