Galilea Montijo revela ha sufrido cambios físicos por su menopausia precoz

Galilea Montijo reveló que hace tres años fue declarada en menopausia precoz lo que le ha provocado cambios físicos.

Estas declaraciones fueron ofrecidas por la presentadora de televisión en el programa "Netas Divinas" donde dijo que estos cambios físicos que experimentó la hicieron pensar que estaba embarazada, pero la ayuda de especialistas le dio certeza de lo que estaba ocurriendo.

"Yo me di cuenta que ya no me iba a bajar cuando se muere mi productora (Magda Rodríguez), me da Covid, le hablo a mi doctor y le pregunto qué se hace, qué tengo qué dejar de tomar...", afirmó.

A pesar de su increíble figura, Montijo admitió que no ha sido fácil envejecer.

"Hasta mi doctora me dijo que me tocó muy joven, pero aquí vamos batallándole como todas las mujeres. No soy la única. Ser mujer es un lujo, pero las hormonas nos lo hacen pagar", dijo en una entrevista con Yahoo Vida y Estilo.

La también actriz no descartó la posibilidad de tener otro hijo y convertir en hermano mayor a su primogénito Mateo.

"No me quiero quedar con las ganas de tener niña, no sé la opción de adoptar, de un vientre, no tengo idea", comentó emocionada.

Montijo agradeció su regreso a la conducción de Premio Lo Nuestro, donde estará junto a Clarissa Molina y a Angélica Vale, en esta nueva etapa de su vida donde ha tenido que lidiar con los embates de las cincuentonas.