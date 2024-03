Piqué y Shakira: caminos separados en lo personal, pero exitosos en lo profesional

"Me enteré por la prensa que había sido traicionada por Gerard Piqué mientras mi papá estaba en la UCI. Pensé que no sobreviviría a tanto", expresó la artista colombiana en una entrevista.

Desde que los caminos de la famosa pareja tomaron rumbos distintos, sus vidas han dado muchas vueltas. Shakira con temas que han tenido mucho éxito y Piqué, por su parte, por todo lo alto con la Kings League, aunque recientemente envuelto en una trama de corrupción.

La fecha fatídica

Su relación duró 12 años. Tenían dos hijos en común y todo parecía ir bien. Sin embargo, a principios de junio de 2022 la prensa empezó a hablar de una posible infidelidad. El 4 de junio, anunciaron su ruptura. "Lamentamos confirmar que nos estamos separando", confirmaron los dos en un escrito. "Por el bienestar de nuestros niños, que son nuestra máxima prioridad, pedimos respeto a la privacidad".

Gerard Piqué engañó a Shakira con una mujer rubia de unos veinte años. El 19 de agosto, Piqué hizo su primera aparición pública con su pareja: Clara Chía.

A partir de ahí, las cosas se tornaron un tanto hostiles. El ambiente entre ambos empezó a ser de rencor.

19 de octubre de 2022: ´Monotonía´

Fue la fecha en que Shakira lanzó su tema ´Monotonía´, junto al cantante puertorriqueño Juan Carlos Ozuna. "No fue culpa tuya ni tampoco mía. Fue culpa de la monotonía. Nunca dije nada, pero me dolía, yo sabía que esto pasaría", decía la letra. Piqué, por aquel entonces, se mostraba distante a las indirectas de su expareja.

Noviembre de 2022: la ´Kings League´

Gerard Piqué lanzó la ´Kings League´, una nueva liga de fútbol innovadora que superó las expectativas de todo el mundo, consiguiendo audiencias superiores a la liga de fútbol profesional.

Diciembre de 2022: Piqué cuelga las botas

Tras ganarlo todo en el fútbol con el FC Barcelona y la Selección Española, Piqué colgó las botas para concentrarse en sus negocios y la ´Kings League´.

12 de enero de 2023: el tema con Bizarrap

Si el tema ´Monotonía´ ya tuvo revuelo en los medios de comunicación y la opinión pública, la ´Music Sessions #53´ con Bizarrap fue el tema de conversación durante semanas.

"Tiene nombre de persona buena. Clara-mente no es como suena. Tiene nombre de persona buena. Clara-mente es igualita que tú". "Cambiaste un Ferrari por un Twingo" o "un Rolex por un Casio". Son algunos de los dardos que la artista lanzó en su nuevo tema.

Finales de abril de 2023: ´Te felicito´

Shakira tenía más temas guardados debajo de la manga. Tras el éxito con Bizarrap, la colombiana lanzó otro dardo a su expareja en forma de canción. El tema ´Te felicito´ dio la vuelta al mundo.

"Por completarte me rompí en pedazos, me lo advirtieron, pero no hice caso". "Te felicito, qué bien actúas. De eso no me cabe duda. Con tu papel continúa. Te queda bien ese show", decía la letra. Se convirtió en uno de los temas más escuchados del momento.

8 de noviembre de 2023: las declaraciones de Piqué

Más de un año después de la ruptura, el exfutbolista del FC Barcelona rompió su silencio. En una entrevista a Rac1, expresó que "La gente no sabe ni un 10% de lo que ha pasado", dando a entender que la ruptura no fue tal y como la gente cree.

Marzo de 2024: Piqué y Rubiales, ¿corrupción?

La Guardia Civil registró la sede de la Federación Española de Fútbol en una investigación por supuesta corrupción. Los agentes buscaban contratos irregulares durante la presidencia de Rubiales. El operativo policial investiga los contratos para el traslado de la Supercopa de España a Arabia. Estos contratos, que han supuesto unos 40 millones de euros anuales desde 2019, tenían como intermediario a la empresa Kosmos, propiedad Gerard Piqué.

22 de marzo de 2024: ´Las mujeres ya no lloran´

Después de siete años, la artista colombiana vuelve a lanzar un álbum. ´Las mujeres ya no lloran" retrata su vida en los últimos años, así como la ruptura con su expareja, Gerard Piqué. Shakira ha vuelto a usar la música como vía de desahogo. Las letras de sus canciones están llenas de ´pullas´ para Piqué.

25 de marzo de 2024: las declaraciones de Shakira

En una entrevista con Jimmy Fallon en ´The Tonight Show´, la cantante colombiana confesó que "el marido me arrastraba, no me dejaba. Ahora soy libre, ahora puedo trabajar de verdad".

Parece que el rencor de Shakira hacia su exmarido sigue muy presente en su vida. Tras su separación, sus caminos han tomado rumbos muy distintos. Por un lado, Shakira ha lanzado temas muy exitosos llenos de mensajes para su exmarido, consiguiendo volver a la cima de la industria musical. Por el otro lado, Gerard Piqué, más tranquilo y sin pronunciarse demasiado sobre su ruptura, está triunfando en sus negocios, con el lanzamiento de una innovadora liga de fútbol líder en audiencias, pero también ha sido salpicado en un caso de corrupción del que aún no se sabe mucho.

El tiempo determinará cómo siguen sus caminos. Parece que, por el momento, lo único que les une son sus dos hijos y los temas de la artista, que son dardos directos para su exmarido dos años después de la ruptura.