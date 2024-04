La actriz mexicana, hija de padre dominicano, Esmeralda Pimentel, quien protagonizó junto a William Levy la serie española "Montecristo", frenó a una de las reporteras de la cadena Univisión que, durante la alfombra roja de los Premios Platino 2024, realizados en Riviera Maya, México, la quiso cuestionar sobre la polémica ruptura de su compañero de trabajo con su esposa Elizabeth Gutiérrez.

"No, yo no sé nada, no voy a hablar nada, no me pregunten por nadie más por favor, nunca he hablado de la vida de nadie", dijo solo al escuchar el nombre del actor, sin dejar a la periodista formular su pregunta.

De lo que sí quiso hablar es de su interés de trabajar en República Dominicana, el país de su padre. "Que me llamen, yo tengo muchas ganas de trabajar en el país de mi padre", dijo.

En 2023, la actriz nacida en el Bronx neoyorquino, pero criada en en Zapotlán el Grande (Jalisco, México), protagonizó la miniserie Montecristo (Movistar +) junto William Levy, Roberto Enríquez y Silvia Abascal, de ahí que la prensa internacional quisiera saber su opinión sobre la vida personal de su excompañero de trabajo.

Polémica ruptura

La separación de los actores William Levy y Elizabeth Gutiérrez, tras 20 años juntos y dos hijos en común, ha sacado a relucir otros pormenores de la problemática relación.

De acuerdo con nuevas informaciones que dio a conocer la revista People en Español, la policía acudió en al menos cuatro ocasiones en los últimos meses a la casa de William Levy y Elizabeth Gutiérrez en el sur de la Florida, Estados Unidos, por supuestos altercados domésticos entre la ahora expareja.

Las visitas de las autoridades a la lujosa residencia quedaron registradas en cuatro informes policiales que People en Español obtuvo tras solicitar los documentos públicos a la policía de la ciudad de Davie, que presta servicio al municipio del condado de Broward en que se halla la casa.