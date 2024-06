Cristina Saralegui revela la verdad de su salida de Univisión: "Me botaron. Me sentí como porquería"

Tras años alejada de la televisión, la emblemática comunicadora cubana Cristina Saralegui, quien fuera uno de los rostros más exitosos de la televisión hispana, habló de su abrupta salida de la cadena Univisión hace ya más de una década.

Como reseña People en español, la comunicadora concedió recientemente una entrevista a Don Francisco en la que se sinceró como nunca sobre ese inesperado episodio de su vida profesional.

"Lo primero que yo me preocupé es por mi gente. Yo tenía como 30 empleados que dependían todos de nosotros, entonces eso me preocupó enormemente. Pero cuando te pasa lo que nos pasó a nosotros no piensan en los empleados, entonces tú eres el que tienes que decirle a tus empleados ´nos votaron, a mí me botaron, nos fuimos todos'", reconoció Saralegui.

La que fuera titular de El show de Cristina, que finalizó sus emisiones en 2010 por Univisión, llevaba trabajando desde los 16 años "y nunca me habían botado de un trabajo".

"Yo me sentí como una porquería de persona", se sinceró. "Le pregunté a la persona que me lo estaba haciendo saber, le dije ´¿tú me estás botando?´. Porque no lo podía creer. Me dijo ´no, no, no, tú vas a seguir haciendo especiales para la cadena´.

Le dije ´¿dice quién? Yo no voy a hacer ningún especial para este cadena. Bye´. Y cogimos, nos montamos en el carro mi esposo y yo y nos fuimos a un bar, pedimos dos Martini y nos miramos en la cara y yo le dije ´¿y ahí qué paso?, ¿qué fue eso?´ porque todavía en el bar no sabíamos qué había pasado porque no lo podíamos creer".

"Yo tenía 63 años, quiere decir que después de haberles dado mi vida me quedaban 2 años solamente para retirarme con honores con una fiesta bonita, con mis empleados conmigo, que eran mi familia, y no esperaron ni esos 2 años para hacer lo que hicieron, que fue muy feo", apuntó.

Fue entonces cuando la depresión llegó a su vida. "La depresión no fue tanto por cuestiones de ego, ni cuestiones de no estar en un show de televisión, fue porque yo estoy trabajando desde que tengo 16 años y no me encontraba sentada en mi casa sin nada que hacer", señaló.

¿Cómo la combatió? Con trabajo. "Telemundo me llamó, que era la otra cadena. Yo soy tan leal que yo nunca hubiera ido a trabajar para nadie más que no fuera mi cadena, me fui para Telemundo y duró 1 año el programa. ¿Quieres que te diga por qué duró 1 año? Porque no me encontraba, me sentía como una mujer que le pega los tarros al marido".