Figuras sorprendidas por implicación del actor Jorge Luis Estrella en asalto al Banco Popular

Varias figuras del mundo del entretenimiento se mostraron sorprendidas este viernes al enterarse de que el actor Jorge Luis Estrella Arias, de 36 años, ha sido señalado por la Policía Nacional como el "cabecilla y orquestador" del asalto a la sucursal del Banco Popular de la avenida Gregorio Luperón, esquina Olof Palme, en el Distrito Nacional, el pasado 3 de junio.

Entre las figuras que han reaccionado a través de las redes sociales está la actriz y comediante Cheddy García, quien dijo estar en shock.

"Acabo de enterarme de esta terrible noticia, estoy en shock. Jorge trabajó conmigo en ´Buscando un novio a mamá´, y lo que conozco de él es todo lo bueno en un ser humano", escribió en Instagram.

De ser cierta su responsabilidad en el acto delictivo, lo atribuyó a problemas de salud mental: "Increíble si es cierto, viniendo de él".

Su hermano, Richard Michel Estrella Arias, de 25 años, también acusado del robo, cayó abatido, supuestamente, al enfrentar a los agentes policiales que intentaban apresarlo. Cheddy dijo esperar que Estrella Arias se entregue a las autoridades y que la Policía respete su vida.

"Estoy en Puerto Rico, pero desde aquí mi mensaje a toda la juventud dominicana es que no caigan en hacer lo malo y que cuiden la salud mental, porque solo con un problema de salud mental un muchacho tan bueno y educado, lleno de oportunidades en el mundo del arte, el cine, el modelaje, joven y buenmozo, ¡TODO!", escribió Cheddy.

"Supuestamente, Jorge lo tenía todo y miren dónde ha parado su vida. Me da mucha pena y se me arruga el corazón, porque no me lo puedo creer. Cada persona sabe con qué batalla está lidiando y cuáles debilidades enfrenta. Por eso es tan importante buscar de Dios y aferrarse a los valores, a la familia, a las cosas reales, que no las da el dinero, ni la fama, ni el deseo de pertenecer", aconsejó Cheddy.

El comediante José Manuel Rodríguez (Josema) también expresó su incredulidad. "Ufff, tomó mi taller en 2021 y les juro que, por su trato y forma de ser, es imposible considerar que esté en algo fuera de la ley", escribió en Instagram, acompañado de una foto junto al joven recibiendo su certificado.

Josema dijo esperar que Dios proteja a Jorge y que, de ser culpable, se haga justicia.

El periodista Ramón Tolentino reveló que conoció a Jorge Luis Estrella Arias en 2024 en el Programa de Capacitación "Mixtas y Personalizada", donde éste se desempeñaba como instructor. "Nos encontramos que ha participado hasta en películas. Una compañía de Procamp le dio la confianza como colaborador ya que venía de hacer películas. Le tocó darme un curso de tiros y bien que lo da", indicó Tolentino en un video que colgó en la red social.

Además, el actor, modelo e instructor de armas cuenta con una cuenta de OnlyFans donde brinda contenido "exclusivo" a sus suscriptores.

Se entrega a las autoridades

Al mediodía de este viernes, Jorge Luis Estrella Arias se entregó a las autoridades luego de que, en horas de la mañana, el vocero policial, Diego Pesqueira, diera a conocer su identidad y dijera que lo estaban buscando.

Estrella Arias se encontraba en una plaza comercial de Punta Cana, provincia La Altagracia, donde esperó la llegada de las autoridades.

Más temprano, se viralizó un video en el que Jorge Luis Estrella Arias afirmaba que su hermano, Richard Michel Estrella Arias, de 25 años, quien fue abatido en horas de la madrugada por la Policía Nacional por su presunta participación en el asalto, no estaba involucrado en el hecho.

También fue ejecutado Johan Eduardo Belliard Aybar, de 24 años, en su residencia ubicada en el sector El Hoyo, de Santo Domingo Oeste. Mientras tanto, Eddy Enmanuel Segura Arias, de 26 años, está detenido.