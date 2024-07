¿Se parecen? Las fotos de la supuesta hija oculta de Luis Miguel

Mientras Luis Miguel continúa con éxito su gira internacional, salió a la luz la existencia de una supuesta hija no reconocida del cantante llamada Milagros Pabón, quien es de origen venezolano y actualmente vive en Miami, Florida.

Las imágenes de la joven de 25 años se pueden ver en su cuenta de Instagram @milipabone. La joven tiene los ojos verdes y es rubia al igual que el cantante.

En la cuenta de la joven usuarios ponen comentarios alusivos al "parecido" entre los dos. Algunos aseguran que la joven sí es hija de Luis Miguel.

"Esta chica es más hija de LM que Michelle Salas", "Es muy parecida a Luis Miguel, y como verdadera fan puedo decirlo.. más adelante se sabrá si es su hija ó no", "En la mayoría de fotos sí, además si ves fotos de Luis Mi más ó menos a esa edad verás que igual tiene perfiles, a veces se me más guapo y a veces regular", son parte de los comentarios.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/07/07/mili-pabone2.jpg Milagros Pabón tiene 25 años. (FUENTE EXTERNA)

Luis Miguel no habla del tema

El artista, quien se encuentra de gira mundial, no se ha pronunciado al respecto.

Pero sí lo ha hecho Aracely Arámbula, la madre de los hijos menores del artista, Miguel y Daniel.

"No tengo nada que decir... Porque se han dicho tantas cosas", afirmó Arámbula durante la rueda de prensa para anunciar que volvería a protagonizar la obra Perfume de Gardenia.

Respecto a cómo protege a sus hijos de este tipo de información, la actriz dejó claro que ellos están conscientes de lo que sucede y son quienes la apoyan cuando surge cualquier tipo de especulación.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/07/07/mili-pabone.jpg Milagros Pabón vive en Miami, Florida, Estados Unidos.. (FUENTE EXTERNA)

"A mis hijos los blindo con amor, con la unión familiar, con todo el corazón. Ellos son dos personas muy maduras y que me tienen sumamente orgullosa. Ellos están fuera de todo esto; es más, se ríen. Les da risa las noticias, ellos ya saben. Son mis maestros, son grandes maestros que a mí me apoyan y me sorprenden", dijo.

Sobre la demanda que mantiene contra Luis Miguel por la manutención de los chicos, dejó claro que "en su momento, cuando tenga algo que decirles, con gusto lo comentaré".