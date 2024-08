Reviven entrevista de Ben Affleck que podría dar claridad de cómo se sentía con Jennifer López

Sin las reales causas establecidas, las redes sociales siguen llenándose de especulaciones sobre lo que habría desencadenado el cuarto divorcio de Jennifer Lopez, del que se creía el gran amor de su vida, Ben Affleck.

Ahora el protagonista es el actor, cuyas palabras en una antigua entrevista han dado la vuelta al mundo. Y según People en español, arrojan un poco de claridad sobre lo sucedido con su ya expareja.

Aunque, no es de estos días, pero su confesión se podría aplicar perfectamente a este proceso de separación que vive y confirmar una de las razones más fuertes de la ruptura.

"Yo no estoy hecho para ser famoso, no me gusta, te lo puedes quedar. No recibo ningún beneficio de ello más que haberme librado de alguna multa y obtener reservaciones en restaurantes, ¡y no hago fila en Disneyland! Muchos artistas lo desean con todas sus fuerzas porque nadie quiere actuar en una sala vacía, quieren tener esa atención", expresó en esta intervención.

Hay más. "Soy alguien que quiere expresar algo profundo a la gente y que haya gente que responda a eso. Y la celebridad en sí misma, la atención en sí misma no es algo valioso para mí, en lo absoluto".

"Soy tímido, no quiero decirle cosas a la gente, me han criticado tanto en mi vida, malinterpretado, y caracterizado de una forma que me hace sentir incómodo... Quiero hacer mi trabajo, pero no lo que implica ser una celebridad".

Según People en español, esto fue un aviso claro de lo que estaría por pasar y, desafortunadamente, ocurrió.

