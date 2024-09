Justin Bieber quiere hacer las paces con Selena Gómez, luego de que nació su hijo

Tras el nacimiento de su bebé Jack, el cantante Justin Bieber está buscando arreglar las cosas con viejos enemigos, empezando por su exnovia Selena Gómez y su novio Benny Blanco, con quien tuvo una amistad en el pasado.

Según el portal Quién.com, esta información fue brindada por una fuente en exclusiva a Life & Style.

"Justin se ha calmado por completo, solo tiene paz y amor para todos y tiene una lista de personas con las que quiere hacer las paces", declaró el informante. "En este momento, la prioridad es cuidar a su bebé Jack, pero él también ha tenido tiempo para reflexionar sobre su pasado y ha decidido que realmente quiere empezar de cero. Se arrepiente de muchas cosas que hizo y dijo en el pasado, y al mirar atrás dice que fue por inmadurez y quiere corregirlo", dijo la fuente.

Con el nacimiento del primer hijo de Justin, el pasado 23 de agosto, la fuente dice que sus días de "niño salvaje" quedaron en el pasado y que está buscando enmendarse.

"Benny y Selena están en lo más alto de la lista, y él ha decidido volver a intentar arreglar las cosas con ellos" Informante “

"El dice que les va a escribir a ambos una nota muy sentida y los llamará para aclarar las cosas, porque no quiere que quede nada de esa incomodidad o negatividad persistente que sabe que todavía está allí", refiere

"Se siente muy bendecido en este momento y eso le hace querer difundir el amor y las buenas vibraciones", finalizó el informante.

Sobre la relación de Justin y Selena

El romance entre ambos comenzó en 2010 cuando Justin le cantó a la ex estrella de Disney su canción One Less Lonely Girl en el especial de fin de año Dick Clark's New Year's Rockin' Eve. Después de dos años de una relación tumultuosa, la pareja se separó en noviembre de 2012 por primera vez.

La estrella pop canadiense luego se vio envuelto en una serie de escándalos como arresto por conducir ebrio en enero de ese año, seguido por la angustiosa pérdida de su mascota, un mono, acusaciones de vandalismo por parte de sus vecinos y, en julio, una supuesta pelea a puñetazos con el galán de El Señor de los Anillos Orlando Bloom por la modelo Miranda Kerr.

Justin Bieber y Selena Gómez se volvieron a reunir en algunas citas durante los siguientes dos años e incluso asistieron a la iglesia juntos.

Al final, las cosas no funcionaron. Justin se casó con Hailey y Selena ahora tiene una relación con el productor musical Benny Blanco.