Captada en cámara muerte de tiktoker al caer por las escaleras del metro mientras grababa un video

Las redes sociales se han conmocionado tras la muerte de Arina Glazunova, una popular tiktoker de 27 años que perdió la vida al caer por las escaleras del metro en Tbilisi, Georgia, mientras grababa uno de sus videos.

Arina, conocida por su contenido alegre y dinámico, sufrió un accidente que quedó registrado en video, el cual se ha vuelto viral en las plataformas digitales.

El incidente ocurrió en la madrugada cuando Arina, acompañada de una amiga, caminaba por las calles de Tbilisi. Ambas jóvenes estaban concentradas en su celular, aparentemente sin percatarse del peligro que las rodeaba.

Mientras grababan un video para TikTok, Arina bailaba y cantaba la canción "For the Last Time" de la banda rusa Hunger Boys. En el clip, se las ve caminando despreocupadamente, con risas y alegría que terminaron abruptamente en tragedia.

Un trágico accidente, TikToker pierde la vida al caer por las escaleras de una estación de metro ? pic.twitter.com/YCFsSPoamo — GrupoMarmorNoticias (@grupo_marmor) September 30, 2024

De repente, Arina desaparece del encuadre del video, cayendo por las escaleras del metro. Los gritos de la joven, seguidos por la desesperación de su amiga pidiendo ayuda, son las últimas escenas que quedaron registradas.

Tras la caída, varios medios locales informaron que Arina fue trasladada de urgencia a un hospital cercano. Los médicos hicieron todo lo posible por salvarle la vida, pero las heridas, en especial una fractura en la base del cráneo, fueron fatales.

Las autoridades locales confirmaron que la causa de su muerte fue la grave lesión craneal sufrida por el impacto. Este accidente ha generado preocupación entre los residentes, quienes han denunciado las condiciones inseguras del paso subterráneo donde ocurrió el incidente.

Según se ha reportado, el lugar carece de medidas de seguridad adecuadas, como barandillas o señalizaciones visibles, lo que pudo haber contribuido a la fatal caída.

Las quejas sobre la infraestructura del metro en Tbilisi no son nuevas, pero este trágico suceso ha vuelto a poner el tema en el centro del debate público.

El video del accidente ha generado una ola de reacciones en redes sociales , donde los usuarios han expresado su pesar por la pérdida de Arina. También ha suscitado reflexiones sobre los peligros de no prestar atención al entorno mientras se utiliza el celular.

En el lugar del accidente, se han visto numerosas muestras de solidaridad y dolor. Amigos, vecinos y transeúntes han dejado flores y mensajes en memoria de Arina, recordando la alegría que transmitía en sus videos.