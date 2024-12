El comunicado de la esposa de Daddy Yankee tras la acusación de transferir 100 millones de dólares

Mireddys González, esposa del reconocido reguetonero Ramón Luis Ayala, conocido artísticamente como Daddy Yankee, ha emitido un comunicado en el que anuncia su decisión de emprender un proceso de divorcio tras 30 años de matrimonio.

En el mensaje, González destacó que, a pesar de los años de convivencia, se encuentra en un momento de transformación personal y busca llevar adelante este cambio con serenidad y sin difamaciones hacia su persona.

"Hoy con toda la paz que papá Dios me da, comprendo que una verdadera transformación no es aparentar, sino vivir un nuevo estilo de vida, en armonía, y eso es lo que realmente demuestra lo que a Dios le servimos. Esto es lo único que importa, no los intentos sino los hechos", expresó González en su comunicado, dejando claro su deseo de avanzar en paz y sin rencores.

Además, la aún esposa de Daddy Yankee pidió respeto para ella y su familia durante este proceso delicado y subrayó la importancia de cerrar este capítulo de sus vidas de manera respetuosa y en privado.

El comunicado llega en medio de un proceso de separación que ha generado atención en los medios, aunque González hizo énfasis en que su prioridad es mantener la intimidad de lo sucedido entre ambos. En este contexto, el equipo legal de Daddy Yankee también se pronunció en favor de la privacidad de la relación, destacando el respeto mutuo entre ambos y la intención del artista de preservar la paz y el bienestar de su familia.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/12/14/85sss.jpg

Sin embargo, ahora ambos parecen estar tomando caminos separados, buscando un cierre en sus vidas personales mientras se mantienen enfocados en el respeto mutuo.

El comunicado de Mireddys González quiere reflejar la madurez y serenidad con la que la pareja está manejando este proceso, dejando claro que, aunque el matrimonio llega a su fin, se priorizará la paz y el respeto en todo momento.