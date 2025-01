Jessica Alba y Cash Warren en trámites de divorcio luego de 16 años de matrimonio

La actriz Jessica Alba y su esposo, el productor Cash Warren, se separaron luego de 16 años de matrimonio y se encuentran en trámites de divorcio, según informaron fuentes al portal de entretenimiento TMZ.

La pareja, que contrajo nupcias en mayo de 2008, procreó tres hijos, Honor, de 16 años; Haven, de 13; y Hayes, de 7.

Aunque los representantes de Alba y Warren no han emitido comentarios oficiales, los rumores de la separación siguen creciendo y en las últimas apariciones públicas se han visto separados.

Alba, de 43 años, y Warren, de 45, fueron vistos sin sus anillos de matrimonio. Jessica asistió sola a la fiesta previa a los Globos de Oro en el Chateau Marmont, y también fue fotografiada en Roma junto al productor Andrea Lervolino mientras trabajaban en el biopic Maserati: The Brothers.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/01/08/familia-de-jessica-alba-jessica-alba-family-wedding-090624-1-686f3b4b7b584792a0213774621d2391.jpg La familia procreada por Jessica Alba y Cash Warren.

La última vez que la pareja fue vista junta fue el 10 de noviembre de 2024 en un partido de los Lakers en el Crypto Arena. Desde entonces, las apariciones en conjunto han sido nulas, a excepción de la celebración del séptimo cumpleaños de su hijo Hayes a principios de enero.

En su reflexión de Navidad, Alba dejó entrever su estado emocional al afirmar que "mi 2024 estuvo lleno de conexión, crecimiento, aventuras, risa, paz, hermandad, transformación, renacimiento, alegría y mucho amor".

Historia de amor

https://resources.diariolibre.com/images/2025/01/08/jessica-alba-cash-warren-2-5a8e452377204e04a8a5d3be407c89a5.jpg La pareja se conoció en 2004.

Jessica Alba y Cash Warren se conocieron en 2004 durante el rodaje de "Los cuatro fantásticos", cinta en la que Alba interpretó a Sue Storm y él trabajaba como asistente de dirección.

En mayo de 2008 contrajeron matrimonio en una ceremonia discreta en Beverly Hills, cuando Alba estaba embarazada de su primera hija, Honor.

Refiere Infobae que Warren fue un apoyo constante en la vida de Alba, quien pasó los últimos años en una prolífica faceta de empresaria.

En 2021, ella habló de su matrimonio en un podcast con Katherine Schwarzenegger Pratt en "Instagram Before, During & After Baby". "Todo es maravilloso durante los primeros dos años y medio. Pero después de eso, te conviertes en compañeros de cuarto", dijo.

En la misma conversación, Alba admitió que a veces daba por sentado a Warren. "Tenemos, obviamente, la amistad, la comodidad de saber que ´no te vas a ir a ningún lado´, y a veces no tratas a esas personas de la mejor manera. No consideras sus sentimientos como considerarías los de otras personas".

La separación de los famosos de Hollywood deja muchas preguntas como la división de bienes, debido a que Alba es fundadora de The Honest Company, empresa valorada en mil millones de dólares.