Las polémicas declaraciones en contra de Miss Universo que llevaron a destitución de Miss Argentina

Tras su participación en el certamen Miss Universo 2024, la modelo de 30 años Magalí Benejam, quien representaba a Argentina, fue despojada de su título como Miss Universo Argentina luego de realizar una serie de acusaciones durante una transmisión en vivo. En una conversación con el influencer argentino "King Lucho", Benejam expresó su descontento con la competencia, asegurando que el certamen fue manipulado.

Benejam, quien hasta ese momento había sido la representante de Argentina en el certamen realizado en la Ciudad de México, cuestionó la elección de las finalistas, especialmente el momento en que se anunció el Top 5.

Según la Miss Argentina, hubo un evidente "fraude" en la elección, mencionando que vio al jurado mostrar señales de confusión durante la elección, lo que la llevó a concluir que todo estaba "arreglado" y que el proceso tenía un fuerte componente político.

Además de criticar el resultado del certamen, Benejam también se refirió a otras participantes, haciendo comentarios negativos sobre las representantes de República Dominicana, Brasil y Puerto Rico.

Aseguró que, pese a su belleza, excelente paserala y soltura en el escenario, la candidata de República Dominicana, Celinee Santos, no merecía llegar al Top 30, porque su actitud no representaban los valores del certamen y calificó su presencia como parte de una estrategia política.

"Me sorprendió que haya entrado a un top 30, dije, ahora entendí la dinámica del concurso porque como marca no le convenía que ganara en ninguno de los aspectos, y que pasase a un top 30 era política. Eso sí, era bellísima, tenía un lomazo, pasarela, buen closet", reconoció Magalí.

De la representante de Brasil, Luana Cavalcante, dijo que no debía haber pasado más allá de ese punto, y también habló de la Miss Puerto Rico, Jennifer Colón, afirmando que se volvió distante hacia ella antes de la final.

En contra de la ganadora, Miss Dinamarca

En su entrevista, Magalí Benejam señaló que la coronación de la danesa Victoria Kjaer Theilvig, en Ciudad de México, era algo que "le convenía" a la organización del certamen y que "ya se sabía desde hacía 10 días antes de la coronación", fueron algunas de las frases explosivas que expresó Benejam durante la nota.

Cuando se le preguntó acerca del top five final del certamen, señaló que fue raro porque había representantes de países que no esperaba. "No creí que Dinamarca iba a llegar tan lejos", afirmó, y puso en duda la imparcialidad del jurado. "A la chica le habían aumentado la seguridad alrededor, iba con tres o cuatro (hombres) con ella", manifestó.

"Esto es 100 por ciento business, acá no había caridad, cada quien que clasificó a la final estaba ahí por una razón en particular".

La organización de Miss Universo respondió rápidamente a las declaraciones de Benejam, emitiendo un comunicado oficial donde anunciaron su destitución como Miss Universo Argentina.

En el mensaje, la organización enfatizó que sus valores se basan en la inclusión, respeto y diversidad, y que las acciones de los participantes deben reflejar esos principios.

La organización añadió que la decisión de revocar el título de Benejam se tomó luego de una cuidadosa reflexión y con el objetivo de proteger la integridad de la marca Miss Universo.

La reacción de Benejam a su destitución fue mínima, limitándose a un mensaje en sus historias de Instagram , donde comentó: "Lo que pasó en ese escenario, ustedes lo vieron. Nada que agregar", dando por cerrada su participación en la controversia .

Este incidente ha generado una gran discusión sobre la transparencia de certámenes de belleza y el comportamiento de los participantes fuera del escenario, demostrando cómo las declaraciones de una sola persona pueden alterar el curso de un certamen internacional tan importante como Miss Universo.