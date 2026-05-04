Britney Spears se declara culpable por conducir bajo los efectos del alcohol y drogas

Britney Spears se declaró este lunes culpable ante un tribunal de California por conducción temeraria bajo los efectos del alcohol y drogas. ( FUENTE EXTERNA )

La estrella del pop Britney Spears se declaró este lunes culpable ante un tribunal de California por conducción temeraria bajo los efectos del alcohol y drogas, tras su arresto el pasado marzo, incidente que motivó el ingreso voluntario de la artista en un centro de rehabilitación.

El abogado defensor de la cantante compareció en lugar de la acusada ante un juez del condado de Ventura tras haber sido acusada el pasado jueves por la fiscalía de un delito menor.

El comisionado del condado de Ventura, Matthew Nemerson, sentenció a Spears, de 44 años, a 12 meses de libertad condicional y un día de cárcel, que se le descontará del tiempo ya cumplido.

También se le impuso una multa de 571 dólares y deberá asistir a consultas con un psicólogo una vez por semana y con un psiquiatra dos veces al mes.

Arresto

La 'Princesa del Pop' fue arrestada a principios de marzo por las autoridades de California por supuestamente conducir bajo los efectos del alcohol y drogas.

Cinco semanas después de su detención, la cantante de 'Baby One More Time' ingresó voluntariamente en un centro de rehabilitación para priorizar su bienestar personal tras un episodio calificado por su equipo como inexcusable.

El entorno de la artista también aseguró que Spears se mostró afectada y arrepentida por lo ocurrido, especialmente por el impacto que la situación pudiera tener en sus hijos.

Spears, que logró poner fin en 2021 a la tutela legal ejercida por su padre durante años, ha mantenido una activa presencia en redes sociales que ha generado preocupación entre sus seguidores.

En octubre de 2025, su exmarido Kevin Federline expresó su preocupación por la artista en unas memorias en las que consideró que era "hora de dar la voz de alarma" sobre su comportamiento.

La cantante ya ingresó brevemente en rehabilitación en 2007 tras protagonizar varios incidentes públicos.

En enero de 2008, en medio de la disputa por la custodia de sus hijos, fue hospitalizada en dos ocasiones brevemente en un centro de tratamientos de salud mental.

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