Génesis Guzmán anuncia su divorcio de Marcell Ozuna: "Ambos somos personas libres"

En un comunicado, Genesis Ozuna, esposa de Marcell Ozuna, destacó que la relación terminó en buenos términos, sin enemistad. ( FUENTE EXTERNA )

Génesis Guzmán anunció el fin de su matrimonio con el pelotero dominicano de Grandes Ligas Marcell Ozuna, tras casi dos décadas de relación durante la cual formaron una familia y procrearon tres hijos.

A través de un extenso comunicado publicado en sus redes sociales, Guzmán explicó que la decisión de divorciarse fue tomada "de mutuo acuerdo", luego de que ambos comprendieran que su relación de pareja ya no estaba funcionando y que "fue difícil" tomarla.

"Nuestro divorcio fue una decisión tomada de mutuo acuerdo. Simplemente llegó un momento en el que entendimos que nuestra relación como pareja ya no estaba funcionando, y elegimos separarnos pensando en el bienestar de nuestros hijos. Fue una decisión difícil, pero tomada con respeto y madurez", expresó firmando el mensaje con su apellido de nacimiento Guzmán, en vez Guzmán de Ozuna, como mantenía en su perfil público en las redes sociales.

En el mensaje, Génesis recordó que compartió gran parte de su vida junto al jugador y destacó el papel de Ozuna como padre de sus hijos y como integrante de su familia.

"Marcell ha sido un buen padre para ellos, un buen hijo para su familia y, durante muchos años, también fue un buen esposo. Lo amé mientras nuestra historia duró, y siempre estaré agradecida por los momentos buenos que vivimos y por la familia que construimos", escribió.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/28/mensaje-genesis-ozuna-y-marcell-c6caaeb3-ef5c-4578-8066-fe52b5b6210a-77d38861.jpg Mensaje publicado por la expareja de Marcell Ozuna. (INSTAGRAM @GENESISGUZMAN)

"Cada uno ha tomado un camino diferente"

Asimismo, pidió al público y a los medios respetar la nueva realidad de ambos y dejar de relacionarlos como si aún continuaran casados.

"Legalmente ambos somos personas libres. Cada uno ha tomado un camino diferente y tiene el derecho de reconstruir su vida, de ser feliz y de compartir con quien así lo decida. Ya no existe un vínculo matrimonial entre nosotros", señaló.

Guzmán aclaró que continuarán unidos por la crianza de sus hijos.

"Eso no significa que exista enemistad. Al contrario, siempre nos unirá algo que nadie podrá cambiar: el amor por nuestros hijos. Como padres seguiremos compartiendo responsabilidades, momentos importantes y el compromiso de darles el mejor ejemplo posible", afirmó.

La también empresaria aseguró que no tiene "nada negativo" que decir sobre su expareja y le deseó paz, salud, felicidad y éxito en esta nueva etapa de su vida.

Al concluir su comunicado, agradeció el apoyo recibido por quienes siguieron durante años su historia como familia y manifestó que, aunque ese capítulo llegó a su fin, guarda gratitud por todo lo vivido.

Polémica de violencia

El matrimonio entre Genesis y Marcell Ozuna tuvo un capítulo mediático de violencia doméstica. Guzmán fue acusada de violencia doméstica tras presuntamente golpear a Ozuna con un caldero en el rostro, hecho que le produjo una lesión facial.

Días después de la agresión, la pareja negó la situación a pesar de que medios norteamericanos certificaron que hubo un proceso legal de violencia doméstica y se emitió una orden de alejamiento de ella hacia el pelotero.

"Cómo pueden poner algo tan feo de mi persona, es lo primero", dijo la dama en referencia a una supuesta lesión facial que sufrió su pareja después de que ella supuestamente lo golpeó con un caldero. "¿Qué pareja no tiene discusión? La pareja que no discute no es pareja. ¿Entienden? Cualquier discute, Marcell y yo discutimos a cada rato", dijo ella en ese momento.

En 2026 surgió otra polémica cuando Paola Faria, integrante venezolana del programa radial "Sin Filtro Radio Show" revelara en el programa haber asistido a una cena con Marcell Ozuna. Según la panelista, ella desconocía que el pelotero fuera un hombre casado al momento del acercamiento. Esta confesión provocó una reacción inmediata de Guzmán, quien decidió ejercer su derecho a réplica en la plataforma.

Durante una llamada telefónica cargada de reproches, Guzmán calificó el comportamiento de Faria como una estrategia "baja" para ganar notoriedad profesional. En uno de los momentos más mordaces de la entrevista, la esposa del pelotero minimizó la importancia de la panelista en la vida de su marido.

Faria respondió en la controversial llamada que es una mujer soltera. "Yo nunca besé a su esposo, yo nunca abracé a su esposo, yo nunca hice nada con su esposo", afirmó la venezolana, defendiéndose de los calificativos de "falta de respeto".

En la llamada, la esposa del jugador sugirió en ese momento que podrían estar buscando un cuarto bebé para fortalecer su unión.

Por el momento, no hay declaraciones públicas sobre el divorcio a nombre de Marcell Ozuna.