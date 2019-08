$!Alexandra, ex esposa de Mozart La Para hospitalizada: “Oren por mí”

Con suero en el brazo, la ex esposa del intérprete urbano Mozart la Para pide oración por su salud.

Anterior a estos mensajes a la joven europea se le veía disfrutando, en uno de los audiovisuales se le ve compartiendo la noche de este martes con su hija, no mostraba ningún síntoma de deterioro.

A mediados de año, en entrevista con Alofoke Radio, la ex esposa de Mozart La Para, Alexandra Hatcu rompió el silencio sobre su relación con el cantante urbano y los motivos de su separación.

Vea también: VIDEO | Alexandra, ex de Mozart La Para rompe el silencio

Alexandra Hatcu confiesa se lleva bien con su ex Mozart La Para

“Éramos una pareja como todas las parejas normal durante todos estos años. Supimos sobrellevarnos, supimos manejarnos. Yo entiendo que si teníamos un problema con él no tenía que salir a las redes sociales a divulgarlo”, aseguró.

Sobre cómo se enteró que el cantante urbano tenía una nueva pareja, Alexandra dijo. “Yo me enteré el Jueves Santo. Entendía que habían cosas y él me lo negaba. Me sorprendió saber quien era”, argumentó.

En la actualidad el padre de su hija está en una relación amorosa con la actriz y presentadora de televisión Dalissa Alegría.