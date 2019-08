$!Alexandra Hatcu responde: “No tengo ninguna infección y me encuentro fuera de peligro”

La instagramer Alexandra Hatcu rompió el silencio sobre su situación de salud. La exesposa del cantante urbano Mozart La Para negó rotundamente mediante sus redes sociales padecer una infección y que esta sea la causa de su internamiento.

Alexandra Hatcu se sometió hace dos semanas a una operación quirúrgica para extraer de sus glúteos “biopolímeros”, informó el portal MasVip mediante una fuente, dando con esto validez a los rumores que circulan en las redes sociales.

Aunque Alexandra negó que se trate de una infección el motivo por el que se encuentra en recuperación, Diario Libre supo que sí se encuentra hoy en un centro médico no especificado. En la llamada telefónica que recibió este diario no quisieron abundar en los detalles de su ingreso. “Ella está aquí (clínica) porque necesita ser cuidada”, afirmó la persona que llamó sin mayores detalles.

Dejaron entredicho que se hizo un procedimiento, pero que no pueden hablar al respecto.

Se desconoce si sus familiares están o no con ella y si ese sea el motivo por el que se encuentre interna “recibiendo cuidados”.

Pero lo más importante es que se encuentra fuera de peligro, así anunció Alexandra en una publicación en su cuenta de Instagram.

La mujer de 30 años y madre de Charlotte, a quien procreó con su exesposo, el cantante urbano Mozart La Para, compartió este miércoles a las 6:00 de la mañana una foto en su Instagram Story pidiendo que oren por su salud con un suero en el brazo, razón por la que los seguidores se preocuparon.

“Oren por mi” reza uno de los textos, mientras que el otro dice: “Oren por mí, los amo”.

Alexandra finalizó su mensaje anunciando que hablará del tema por su canal de Youtube cuando se recupere.

El motivo del internamiento de Alexandra Hatcu, ex de Mozart La Para

A continuación el mensaje íntegro:

“Gracias a todos mis seguidores reales que se han preocupado por mi, de todo corazón. ❤️ Les agradezco sus oraciones, es importante para mi compartir con ustedes que no tengo ninguna infección y que me encuentro fuera de peligro. Y a su vez le pido a la prensa de la forma más amable que no desinforme sin tener una información fiable y de fuente segura. Una vez me encuentre recuperada yo misma me encargaré de darles las informaciones correctas a través de mi canal de YouTube. Los amo”.

La modelo cuenta con 2.9 millones de seguidores en Instagram.