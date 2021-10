$!Así reaccionó Carolina Sandoval al anuncio del fin del programa Suelta la sopa

El anuncio del inminente fin del programa Suelta la sopa tomó a todos por sorpresa la semana pasada. “A fines de este año, Suelta la sopa estará llegando al final de su ciclo en Telemundo.

Durante sus ocho años en el canal, Suelta la sopa llenó un rol importante en nuestra programación de la tarde, ofreciéndole a nuestra audiencia lo último en noticias de entretenimiento y celebridades”, confirmó la cadena hispana a People en Español.

Según People, la inesperada noticia llega justo cuando acaba de cumplirse un año de la polémica salida del show de quien fuera durante muchos años uno de sus rostros más carismáticos, Carolina Sandoval, alias ‘la venenosa’.

La periodista y empresaria venezolana, quien hasta ahora no se había pronunciado al respecto, rompió el silencio en una reciente entrevista para el programa Chisme no like (YouTube) que conducen Javier Ceriani y Elisa Beristain.

“Nadie se alegra con la derrota de otra persona, nadie puede ser feliz cuando una persona se queda sin empleo. Gracias a Dios yo no me he quedado sin empleo yo creo que desde hace muchos años porque yo misma hice todo para yo misma ser mi propia empresa que me contrate, la propia empresa que le dé trabajo a otros y siempre fui una pionera, y lo sé, de decirle a las personas más allegadas: ‘Ve trabajando tu network, haz tus videos, trata de ser, aparte de lo que haces, una persona con identidad, encuentra tu nicho’”, compartió.

“Entonces mi sugerencia para todas las personas que hoy están buscando una manera de emprendimiento sólida [es] que crean en ellos mismos, que no se derroten, que siempre Dios te va a iluminar el camino. Y si eres una persona que has obrado bien las puertas no se te van a cerrar. Ahora bien, si tú fuiste por la vida pisoteando a las personas, haciéndole mal a la gente prepárate porque el chaparrón de agua que te viene...”, agregó.