El Tíguere Vacano, un americano que defiende el turismo nacional

Desde hace 15 años Jason, o como prefiere que le llamen en RD, El Tíguere Vacano, se enamoró del país. Tras llegar a Villa Mella para visitar a un primo, se sintió frustrado por no poder comunicarse con nadie, entonces se decidió a aprender español, y empezó una aventura que lo hizo sentirse más que cercano con la que hoy llama su segunda patria.

Al Tíguere Vacano no le gusta que le digan que es un “gringo”, está tan metido en su personaje que dice que nació y se crió en Villa Mella, que se llama Miguel Gómez, y que fue en la adolescencia cuando tuvo que mudarse a los EEUU. “Mi mamá dio a luz en Villa Mella. A la gente le gusta llamarme El Tíguere Vacano. Cuando tenía 14 años tomé una yola y cuando llegué casi muerto a Puerto Rico la familia del grupo Calle 13 me salvaron y me ayudaron mucho”, afirma con gran seguridad el comediante nativo de Nueva York.

Conversar con Jason es una experiencia fuera de lo común, pues te hace reír sin proponérselo. Esa misma sensación tienen sus seguidores en redes sociales. Hoy Jason Andors tiene más de 70 mil seguidores en su cuenta de Instagram, espacio que utiliza para narrar con mucho humor sus aventuras por Quisqueya.

A este personaje, que se ha convertido en su álter ego, le encanta estar en la media isla, por lo que no es raro verlo comiendo pescado en Boca Chica, compartir con una cerveza bien fría o bailar bachata y merengue con una de sus novias.