$!Exmánager de Ozuna y envuelto en varios procesos judiciales, así es el novio de Clarissa Molina

Como nunca antes, la presentadora de televisión y ex Miss República Dominicana Universo, Clarissa Molina, compartió un aspecto importante de su vida intima. La coconductora de El gordo y la flaca reveló que tiene una nueva relación y el afortunado es un exitoso productor musical puertorriqueño llamado Vicente Saavedra, quien lanzó a la fama a Ozuna en 2015, pero terminaron su relación laboral en 2019.

Luego de que el cantante Ozuna y su mánager, Vicente Saavedra, fueran señalados por la madre de Kevin Fret como responsables de la muerte del joven artista, los dos han dado la cara a la justicia. El productor y el cantante salieron bien parados de esta situación y no tuvieron que pisar la cárcel.

Desde que un programa de farándula llamado “Chisme no like” diera a conocer por medio de fotografías e historias de Instagram que Clarissa Molina sostenía una relación con Vicente Saavedra, los comentarios de las personas en contra de dicho noviazgo no se han hecho esperar.

En redes se leen comentarios como: “Se me hace poca cosa para Clarissa este hombre tiene mas escándalos que nada ,orden de restricción por sus ex mujeres ella merece alguien que no tenga tantos problemas”, “Jajaja se ha dedicado a decir que quiere un novio de dinero”, “Es excasado y con tres hijos”.