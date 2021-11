$!Gabi Desangles renuncia de programa radial “Mujeres al borde”

La también presentadora de televisión y actriz señaló en el documento que su postura, de no participar en la entrevista, ha desatado una serie de comentarios mal intencionados hacia su persona, generando morbo y controversias que han dado paso al sensacionalismo.

“A partir de hoy he decidido terminar mi relación con el Grupo Medrano, agradeciendo siempre la oportunidad brindada”, se lee en el documento de la modelo, que permaneció en el espacio radial por casi cuatro años.

Desangles precisó que decidió no participar en la entrevista de Laje, porque según ella «se hizo de manera improvisada, no se avisó que ese caballero iba a venir; además no comulgó con su pensamiento ni con su forma. No quería realizar un debate sin sentido”.