La contundente respuesta de Pablo Montero a las críticas de su serenata a Nicolás Maduro

Estas imágenes causaron polémica en varios países de Latinoamérica y las críticas no tardaron en llegar, así que el mismo intérprete de Se te olvidó compartió esta tarde un comunicado de prensa acerca de dicho evento. A través de éste aseguró no tener una postura ante el régimen venezolano y lamentó la situación actual del país.

Luego que se publicara en Twitter las imágenes en donde se ve a Pablo Montero en el Palacio de Miraflores, sede del Gobierno de Venezuela, acompañando a Nicolás Maduro durante su cumpleaños 59. En la celebración, ambos lucen felices y muy cercanos, pues el cantante no sólo le llevó serenata al mandatario, sino que compartieron algunos abrazos y sonrisas, incluso, Montero le regaló su sombrero de charro al cumpleañero.

Montero argumentó que su presencia en el cumpleaños de Maduro se trató de una muestra de musical como parte de su trabajo que no tendría conexión con la situación política de Venezuela porque el mariachi fue declarado como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, además de que él no busca entrometerse en conflictos de esta índole.

“Con respecto a mi presentación en el Palacio de Miraflores en Venezuela, donde también estuvieron otros cantantes durante el evento (...) Les manifiesto que como artista no tengo partido ni bandera más que la de la música mexicana que es universal, además de que el mariachi de México es Patrimonio Cultural de la Humanidad. No me entrometo en conflictos que en este caso puedan existir en ese país hermano. Sólo deseo que pronto los puedan resolver en paz, por el amor que le tengo a Venezuela”, se lee en la misiva.

Según reseña Infobae, el cantante cerró su mensaje asegurando que luego de haber pasado tiempos difíciles, haciendo referencia a la pandemia, seguirá trabajando.