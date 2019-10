$!Llenan de insultos a modelo tras vinculación con el cantante Nacho

Aunque el cantante publicó un audiovisual donde aclaraba que la decisión no tenía nada que ver con lo expuesto anteriormente, y de paso, aclarar que la relación entre él y su ahora exmujer seguía bien, como la misma familia, según sus palabras, usuarios de Instagram no han dejado de proliferar insultos para él, y en especial para la supuesta tercera en discordia.

Eli Tulián no es la única modelo con quien lo relacionan. También está la presentadora de televisión y actriz venezolana Melany Mille, con quien Nacho asistió a una premiación. Esta lo negó alegando que solo lo acompañó al evento de Pepsi Music Venezuela. “Nacho me invitó para que fuera su invitada al evento, eso es todo. Nada trascendental, por eso nos sentamos juntos”.

En las redes del cantante tampoco faltan los insultos contra Nacho y Eli. “No compraré un disco que rompió un corazón” y “dejaste de ser mi cantante favorito, qué triste, qué mejor ejemplo de familia transmitías para todos”, son sólo dos de los comentarios que pueden leerse en el corte del video subido por el artista a Instagram, el que promociona la canción en donde ella sale de modelo.

La madre de sus hijos rompe el silencio

La aún esposa del cantante Nacho, Inger Mendoza, rompió el silencio y se expresó por primera vez luego de conocerse la noticia de su separación tras cinco años de matrimonio y tres hijos con él.

En una imagen que compartió en la que aparece junto a sus hijos, agradeció a todos por los comentarios de apoyo.

“Sé que no es fácil de entender, pero de verdad estamos bien, estoy bien. Todo siempre ha estado en manos de Dios y en sus manos nada malo puede pasar”, expresó.

“Es inevitable sentir tristeza porque es una etapa que llega a su final. Hay días buenos y otros no tan buenos, pero el camino sigue y seguimos transitándolo con la seguridad de saber que los planes del Creador siempre son mejores que los nuestros (aunque pataleamos y hagamos un poquito de berrinche antes de acatar su voluntad). No he podido leer todo los mensajes pero les agradezco enormemente la solidaridad, las oraciones, los consejos y los buenos deseos. No deja de conmoverme tanto cariño”, enfatizó a través de un mensaje publicado en Instagram.