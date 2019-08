Mozart La Para responde a la controversia con Dalisa y Alexandra por su hija

Los fanáticos no han dado tregua a la telenovela entre Mozart La Para, Dalisa Alegría y Alexandra Hatcu.

En este episodio de “Dos mujeres, un camino”, el cantante urbano se vio resuelto a intervenir.

Todo se inició durante un chat en vivo de Instagram, en donde Dalisa contestó las preguntas de los seguidores. Varias fueron las preguntas como: ¿compartes con Charlotte, la hija de Mozart? cuya respuesta fue: “normal, hemos compartido con ella”. Otra pregunta fue relacionada con Charlotte y la hija de Dalisa, Alejandra, donde la actriz confirmó que han compartido.

Esto motivó a que la instagramer europea reaccionara enojada, advirtiendo a la novia de su exesposo que no se metiera con su hija. “Mi hija es sagrada; yo soy una persona tranquila, muy pacífica, no me meto con nadie; ustedes no me ven a mí ni siquiera mencionando nombres; pero con mi hija no, o sea, con mi hija no; que vuelva y lo haga de nuevo, ay Dio´ mío, deja yo callarme...”, advirtió en un story.

A todo esto, Mozart La Para también habló y lo hizo durante un video en vivo en su cuenta de Instagram este domingo en la noche.

“Lo primero es que nadie puede hablar mal de mi niña (Charlotte)... A Dalisa le hicieron una pregunta, que si su hija y la mía se conocen, claro que se conocen, son dos niñas inocentes que no tienen nada que ver con lo que pasó, yo las saco a pasear y comparten, pero los ‘haters’ de eso sacaron una noticia”.

Y agregó: “Señores, y es que los ‘haters’ no tienen na’ que hacer... Charlotte siempre va a ser hija mía, ¿o los hijos se divorcian? Y cuando yo quiera traer mi niña a donde me dé mi gana la llevo porque es aquí que yo vivo (con Dalisa Alegría), o a donde la voy a llevar, ¿al Faro a Colón?”.

Insistió en que con relación a su divorcio con Alexandra Hatcu, nadie dejó a nadie, "nosotros decidimos divorciarnos. El amor se acabó. Cada quien está haciendo su vida. ¿Hasta cuándo ustedes van a seguir con esa chercha?”, dijo.

Finalmente les pidió a sus seguidores llamados los ‘Mozaristas’ que cuando entren a su Instagram a insultarlo con lo mismo, que arremetan contra ellos.

Mozart La Para se ha enfrentado a las críticas constantes luego de su divorcio en marzo con su pareja por 10 años y luego la posterior relación con su actual compañera, Dalisa Alegría.

Mira el video completo: