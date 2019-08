$!La advertencia de Alexandra a Dalisa por mencionar a su hija

Cuando se creía que la telenovela que involucra a Mozart La Para, su ex, Alexandra Hatcu y su actual pareja, Dalisa Alegría había llegado a su desenlace, la trama ha sido ampliada.

Todo inició durante un chat en vivo de Instagram, en donde Dalisa se expuso a las preguntas de sus fanáticos. Allí se refirió a la relación que tiene con Charlotte, la hija de Mozart y Alexandra. En respuesta a una pregunta, donde le cuestionaron cómo se lleva con la niña y que si su hija y la del artista se llevaban bien. Ella respondió que las pocas veces que han compartido ha sido bien, normal.

El que la actriz mencionara a la menor, enojó ala influencer europea, advirtiendo a la novia de su exesposo que no se metiera con su hija. “Mi hija es sagrada; yo soy una persona tranquila, muy pacífica, no me meto con nadie; ustedes no me ven a mí ni siquiera mencionando nombres; pero con mi hija no, o sea con mi hija no; que vuelva y lo haga de nuevo, ay Dio´ mío, deja yo callarme...”, advirtió en un story.

A mediados de año Alexandra Hatcu, se refirió a la separación con el rapero en una entrevista con un programa radial (Alofoke Radio), donde evitó mencionar el nombre de la actual pareja de su ex. Limitándose a hablar sobre los motivos que, a su juicio motivaron la separación entre ella y el padre de su hija.

“Éramos una pareja como todas las parejas normal durante todos estos años. Supimos sobrellevarnos, supimos manejarnos. Yo entiendo que si teníamos un problema con él no tenía que salir a las redes sociales a divulgarlo”, aseguró.

Sobre cómo se enteró que el cantante urbano tenía una nueva pareja, Alexandra dijo. “Yo me enteré el Jueves Santo. Entendía que habían cosas y él me lo negaba. Me sorprendió saber quien era”, argumentó.

Por su parte, Alegría en una entrevista con Luz García para su programa de televisión, fue enfática al señalar que es una dama y que no se presta a responder, ya que entiende que el tiempo se encargará de poner todo en su lugar, según un comunicado de prensa enviado por la producción del espacio de televisión.

En la misma entrevista, la también productora, quien por más de 10 años fue reconocida como el rostro del la empresa Loto (Leidsa), admitió que no tiene prejuicios en temas de pareja y en una de sus respuestas dijo: “Yo nunca he sido la segunda de nadie”.

Esta historia continuará...