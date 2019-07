$!¡Otra más! Comunicadora Ibelka Ulerio anuncia fin de su matrimonio

View this post on Instagram

COMUNICADO - Saludos a todos: Desde hace unas semanas mi vida privada ha sido motivo de conversación y teorías. Es bien sabido que en mis años de profesión en los medios de comunicación he tratado de mantenerla fuera de los focos, evidenciado de igual manera en la crianza de mis hijas, cuya integridad y educación son mi prioridad. Quiero hacer de su conocimiento que actualmente mi ex pareja José Cristóbal Callado Solana y yo estamos separados desde hace varios meses, entendimos que lo más sano aparte de tomar la decisión es compartirla con ustedes, ya que formaron parte de la misma a través de algunas fotos compartidas en mis redes sociales, hoy les confirmo esta noticia. Fue una relación maravillosa donde siempre primó el respeto y la consideración, producto de la misma tenemos un angelito que amamos con todo nuestro ser que tiene por nombre Alana. Es precisamente por nuestras hijas y familiares que agradezco todo su apoyo. Les comunico, que estas serán las únicas declaraciones al respecto, pues es un tema que hemos decidido llevar en la intimidad de nuestra familia. En estos momentos ambos nos encontramos enfocados en distintos e importantes proyectos personales y llevando una relación armoniosa y en paz, agradezco de antemano su solidaridad y el respeto a nuestra decisión. Gracias por todo. Ibelka Ulerio